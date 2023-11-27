Блокада кордону: Польські перевізники погрожують заблокувати всі пункти пропуску

Польські перевізники погрожують заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це заявив представник польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Polsat News.

"Ми посилимо протест тим, що не будемо пропускати автомобілі з України на всіх прикордонних переходах з Польщею", – сказав Іздебський.

Водночас він припустив, що цього може і не відбутися, тому що на переговорах "все йде в правильному напрямку".

За даними телеканалу Polsat News, на пункті пропуску "Медика-Шегині" черга з вантажівок розтяглася на 30 кілометрів. Середній час очікування становить 127 годин. Пожежники та волонтери в районі Перемишля надають заблокованим водіям теплу їжу. Польські водії також стоять у чергах на українській стороні по кілька днів.

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Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили та пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.