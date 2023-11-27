Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо після "чорної п’ятниці"

На початку тижня більшість мереж АЗС повернули ціни до рівня 24 листопада, коли до "чорної п’ятниці" ними були встановлені акційні знижки на пальне протягом вихідних.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, мережа ОККО підвищила ціни на бензин А-95 на 8 грн, до 57,99 грн/л, "п’ятірка" з покращеними показниками якості здорожчала на 5 грн, до 59,99 грн/л, дизельне пальне – на 7 грн, до 56,99 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" і мережа UPG підвищили ціни на 3,3-4,5 грн.

Також із закінченням акційних пропозицій відкоригували ціни у сторону збільшення AMIC, KLO, "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", Chipo та інші.

Водночас такі мережі як SOCAR, "Автотранс", U.GO і "Укр-Петроль" зменшили ціни на пальне на 0,5-3,4 грн/л.