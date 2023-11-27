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Новини
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Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо після "чорної п’ятниці"

бензин,заправка,азс

На початку тижня більшість мереж АЗС повернули ціни до рівня 24 листопада, коли до "чорної п’ятниці" ними були встановлені акційні знижки на пальне протягом вихідних.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, мережа ОККО підвищила ціни на бензин А-95 на 8 грн, до 57,99 грн/л, "п’ятірка" з покращеними показниками якості здорожчала на 5 грн, до 59,99 грн/л, дизельне пальне – на 7 грн, до 56,99 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" і мережа UPG підвищили ціни на 3,3-4,5 грн.

Також із закінченням акційних пропозицій відкоригували ціни у сторону збільшення AMIC, KLO, "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", Chipo та інші.

Водночас такі мережі як SOCAR, "Автотранс", U.GO і "Укр-Петроль" зменшили ціни на пальне на 0,5-3,4 грн/л.

Автор: 

АЗС (1584) бензин (1104) ціни (3411) дизпаливо (1281)


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Топ коментарі
+6
ЗЕдовбні, хочу вас запитати - шо, гірше не стало? Ржоте?
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27.11.2023 14:11
+5
******** ви, барани та вівці, розумієте, шо ціни на ВСЕ, від ярмарку до супермартеків теж підвишаться або вже полізли у гору? Це ваш, сцукі, вібір.
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27.11.2023 14:14
+3
Фигассе. Хорошо залил давеча полный бак и канистру
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27.11.2023 14:35
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ЗЕдовбні, хочу вас запитати - шо, гірше не стало? Ржоте?
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27.11.2023 14:11 Відповісти
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27.11.2023 14:12 Відповісти
******** ви, барани та вівці, розумієте, шо ціни на ВСЕ, від ярмарку до супермартеків теж підвишаться або вже полізли у гору? Це ваш, сцукі, вібір.
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27.11.2023 14:14 Відповісти
"Вібір" тут ні до чого, не ганьбіться. Ціни повернулися до тих, що були декілька днів тому. Майже усі мережі знижали їх у середньому на 3 дні (24-26.11) тільки з приводу Чорної П'ятниці.
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27.11.2023 23:27 Відповісти
Якщо комусь це-зайвий привід "понакидати", то нагадаю, що ціна 57,99грн за літр А95 на тій же ОККО трималася ще з 29.09, тобто майже 2 місяці, і була скинута одразу на 8 грн заради "флешмобу чорної п'ятниці", після чого повернулася на минулий рівень. https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/tm/okko/ Посилання на динаміку цін за останні місяці.
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27.11.2023 23:46 Відповісти
Фигассе. Хорошо залил давеча полный бак и канистру
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27.11.2023 14:35 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/blokada-kordonu-v-ukrajini-cherez-strayk-pereviznikiv-pochalisya-problemi-iz-postachannyam-palnogo-50371284.html Треба подякувати братам-полякам...
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27.11.2023 14:58 Відповісти
Та ви шо!?!?!?
А за шо?
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27.11.2023 15:24 Відповісти
Альё гажар, так за шо?
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27.11.2023 18:33 Відповісти
Мабуть за сарказм, якого ви не розумієте...
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27.11.2023 18:51 Відповісти
А до чого тут сарказм? У чому першопричина всього цього ви розумієте?
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27.11.2023 19:09 Відповісти
https://glavcom.ua/columns/mknyazhitsky/chomu-polski-perevizniki-blokujut-kordon-969816.html Першопричина? Вона описана.
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28.11.2023 10:00 Відповісти
А може зєльоним ****** подякуєш шо насрали полякам у відповідь за все що Польща зробила для України?
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27.11.2023 21:04 Відповісти
Дякувати треба тім хто ціх зелених ****** вибрав.
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28.11.2023 06:01 Відповісти
Держава БАРИГ - бариг на війні. Хочаб одного повісити привселюдно....
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27.11.2023 15:28 Відповісти
Є кращій спосіб! Відкрий топливну компанію, побудуй мережу АЗС - і торгуй собу в убиток!

Або їздь заправляйся ну хоча б в Польшу!
Зрозумів хоч шось, пролєтарій ****?
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27.11.2023 21:06 Відповісти
Та куди ж нам "*****************" за вами баригами конченими гнатися. Ваші батьки-бариги вже вам місце забили ще в дитинстві на базарі. А ще ваші родичі-бариги в адміністраціях безкоштовну гуманітарку ховають, а ви і військовим, і чорту і Богу у втридорога заганяєте. Нічого, з кожного запитаємо....
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28.11.2023 11:47 Відповісти
О, це старий прикол, вони на чорну п'ятницю ставлять ті ж самі цінники, зі словани "знижка", а потім піднімають ціни, і як би все чесно
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27.11.2023 16:15 Відповісти

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