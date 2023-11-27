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Щороку на роботі гине до трьох мільйонів людей, – МОП

робота

Щороку близько трьох мільйонів чоловіків і жінок гинуть внаслідок нещасних випадків на робочому місці або пов’язаних з роботою захворювань.

Про це свідчать дані Міжнародної організації праці у доповіді про рівень смертності на роботі, представленій на Всесвітньому конгресі з охорони праці, що розпочався в Сіднеї, передає DW.

Згідно з доповіддю, серцево-судинні, онкологічні та респіраторні захворювання є причиною трьох чвертей смертей, що мають стосунок до трудової діяльності.

Найнебезпечніші професії визначили у таких галузях, як сільське господарство і будівництво, за ними йдуть лісове господарство і рибальство.

Рівень смертності серед чоловіків більш ніж удвічі вищий, ніж серед жінок, констатують у МОП.

Міжнародна організація праці регулярно оновлює дані про число жертв нещасних випадків і статистику професійних захворювань.

Автор: 

МОП (1) ООН (356) робота (862)


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