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Боголюбов програв суд про скасування націоналізації "Приватбанку"

коломойский,боголюбов

Господарський суд міста Києва 27 листопада закрив справу за позовом Геннадія Боголюбова щодо визнання недійсними правочинів в межах націоналізації "Приватбанку" у 2016 році та підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих при націоналізації банку, та повернення його акцій колишнім власникам.

Як повідомили у пресслужбі "Приватбанку", ця справа розглядалася з 2020 року. У ній Боголюбов, колишній власник банку, намагався витребувати акції "Приватбанку", що був націоналізований, у свою власність.

"Суд, неухильно дотримуючись приписів закону, закрив провадження у даній справі, як того і вимагає Закон №590. Безумовно, це перемога правосуддя та держави, як єдиного акціонера банку", – сказав адвокат банку Віктор Тарасенков.

Зазначається, що під час розгляду справи, суд врахував практику Великої Палати Верховного Суду у справі Олександра Дубілета та на підставі закону №590 закрив провадження у даній справі щодо націоналізації "Приватбанку".

У відповідності до приписів цього закону провадження у всіх подібних судових справах підлягає закриттю, якщо колишніми акціонерами банку обрано неналежний спосіб захисту своїх інтересів.

Як повідомлялося, 15 листопада апеляційний суд також підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих при націоналізації "Приватбанку", та повернення акцій банку колишнім власникам, скасувавши рішення суду першої інстанції та закривши відповідне провадження за позовом Ігоря Коломойського.

Автор: 

Боголюбов (207) приватизація (1343) Приватбанк (1780)


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Бєня і шобла активізувалися зразу після всадовлення у крісло '"найкращого робітника". І якби не СЩА віддав би "робітник" банк взад із 5. Млрд державних грошей.
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27.11.2023 14:03 Відповісти

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