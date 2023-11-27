Окупанти використовують Запорізьку АЕС для обстрілу українських територій, – "Енергоатом"

Російські загарбники використовують окуповану Запорізьку АЕС як вогневу позицію для розміщення реактивних систем залпового вогню та обстрілів підконтрольних Україні територій.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зокрема, у неділю, 26 листопада, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, почули характерні звуки, схожі на виліт некерованих ракет з РСЗВ.

Як повідомили в МАГАТЕ, хоча через хмари спостерігачі не помітили реактивних снарядів, характерний звук вказував на те, що вони були випущені з РСЗВ неподалік ЗАЕС.

"Сьогоднішні події вкотре яскраво демонструють вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції, – заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. – Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок цієї війни".

"Енергоатом" закликає міжнародне співтовариство якомога швидше докласти зусиль, щоб повернути тимчасово окуповану Запорізьку АЕС під повний контроль України.