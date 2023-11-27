Окупанти використовують Запорізьку АЕС для обстрілу українських територій, – "Енергоатом"
Російські загарбники використовують окуповану Запорізьку АЕС як вогневу позицію для розміщення реактивних систем залпового вогню та обстрілів підконтрольних Україні територій.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Зокрема, у неділю, 26 листопада, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, почули характерні звуки, схожі на виліт некерованих ракет з РСЗВ.
Як повідомили в МАГАТЕ, хоча через хмари спостерігачі не помітили реактивних снарядів, характерний звук вказував на те, що вони були випущені з РСЗВ неподалік ЗАЕС.
"Сьогоднішні події вкотре яскраво демонструють вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції, – заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. – Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок цієї війни".
"Енергоатом" закликає міжнародне співтовариство якомога швидше докласти зусиль, щоб повернути тимчасово окуповану Запорізьку АЕС під повний контроль України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль