Ворог уп’яте за місяць обстріляв електростанцію ДТЕК, обладнання серйозно пошкоджено
У ніч на 27 листопада внаслідок обстрілів постраждала одна з теплових електростанцій ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.
Зазначається, що внаслідок обстрілу без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.
"Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання", – йдеться у повідомленні.
Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".
Як нагадали в ДТЕК Енерго, за останній понад місяць це вже пʼята атака на одну з прифронтових теплоелектростанцій компанії.
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