Ворог уп’яте за місяць обстріляв електростанцію ДТЕК, обладнання серйозно пошкоджено

У ніч на 27 листопада внаслідок обстрілів постраждала одна з теплових електростанцій ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

Зазначається, що внаслідок обстрілу без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання", – йдеться у повідомленні.

Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".

Як нагадали в ДТЕК Енерго, за останній понад місяць це вже пʼята атака на одну з прифронтових теплоелектростанцій компанії.