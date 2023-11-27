Конкуренція з Китаєм: Пентагон планує до 2026 року розгорнути тисячі автономних систем зі штучним інтелектом

Міністерство оборони США планує розгорнути тисячі автономних транспортних засобів зі штучним інтелектом до 2026 року, щоб не відставати від Китаю.

Як пише АР, ініціатива має на меті прискорити процес використання ШІ у військовій сфері у США, передає Укрінформ.

"Амбітна ініціатива, що дістала назву Replicator, спрямована на стимулювання прогресу в надто повільному переході від військових інновацій США до використання невеликих, розумних, дешевих та численних платформ", – заявила заступниця міністра оборони Кетлін Гікс.

Пентагон має понад 800 проєктів зі штучним інтелектом, багато з яких перебувають на стадії тестування. Ці технології допомагають отримувати інформацію та підвищувати ефективність військових операцій.

"Міністерство оборони бореться за впровадження розробок ШІ, що стали результатом останнього прориву в галузі машинного навчання", – сказав колишній високопоставлений чиновник Пентагону з питань ШІ Грегорі Аллен, який зараз працює в аналітичному центрі Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Зазначається, що завдяки ШІ автономні пристрої можуть прогнозувати технічне обслуговування 2600 літаків ВПС, включно з бомбардувальниками B-1 й гелікоптерами Blackhawk, а також допомагати відстежувати ворожі сили.

Завдяки швидкості обробки даних та покращенню міжмашинної комунікації прогрес у цій галузі приведе до того, що люди відіграватимуть роль наглядачів.

Ще одним напрямком використання ШІ є космос. Китай планує використовувати штучний інтелект, включно з супутниками, для виявлення потенційної загрози. США також прагнуть не відставати і вже застосовують автономні технології, що допомагають відстежувати об'єкти у космосі.