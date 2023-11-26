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Скасування "інновацій": Маск анонсував повернення заголовків до посилань у колишньому Twitter

маск,ілон

Власник соцмережі Х (раніше – Twitter) Ілон Маск заявив, що на платформі знову відображатимуться заголовки до посилань, які поширюють користувачі.

Як Маск написав у Ху майбутньому оновленні Х накладатиме заголовок на верхню частину зображення URL-адреси.

Маск не уточнив, коли саме з’явиться оновлення, і не навів приклад того, як може виглядати зміна.

У серпні соцмережа Х почала приховувати заголовки від новинних посилань, залишивши лише головне зображення з посилань на новинні статті, які поширюються на платформі.

Раніше віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова заявила, що соцмережа X є найбільшим джерелом поширення російської дезінформації, великі соціальні мережі мають усунути цей ризик, який стає особливо небезпечним напередодні виборів у США та низці країн Європи.

Автор: 

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