IT-компанія з офісами в Україні створила інструменти для покращення роботи зі штучним інтелектом

IT-компанія з офісами в Україні Master of Code Global представила свій новий інструмент – Large Language Model Orchestrator Framework Tool (LOFT).

Як ідеться в повідомленні компанії, цей фреймворк розроблено для інтеграції великих мовних моделей, таких як ChatGPT, у чатботи й розмовні рішення з використанням штучного інтелекту, передає LIGA.net.

LOFT оптимізує можливості для комерційного використання генеративного штучного інтелекту в різних галузях. Фреймворк стає інструментом для покращення чатботів та інших систем з розпізнаванням мови, що використовують великі мовні моделі.

Основні функції LOFT включають агностичний фреймворк, оптимізовану архітектуру на основі черг, динамічні промпти, підтримку проміжного програмного забезпечення й інші функції, спрямовані на поліпшення роботи з мовними моделями.

За словами CEO Master of Code Global Дмитра Гриценка, фреймворк уже випробували на конференції розробників у США, Shift Conference.

Раніше повідомлялося, що компанія Google веде переговори про інвестування сотень мільйонів доларів у Character.AI, оскільки швидкозростаючий стартап чат-ботів зі штучним інтелектом шукає капітал для навчання моделей і задоволення попиту користувачів.