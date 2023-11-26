450 гривень на місяць: За жовтень понад 90 тисяч власників житла отримають компенсації за прихисток переселенців

У межах реалізації програми "Прихисток" Мінреінтеграції передало відомості на виплату компенсацій за жовтень цього року. Загальна сума компенсації становитиме більш ніж 107,6 млн грн.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, йдеться про відшкодування вартості комунальних послуг 90 337 власникам житла, які безкоштовно прихистили 239 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Щоб взяти участь у цій програмі, необхідно зареєструватися на сайті "Прихисток" і розмістити оголошення про надання тимчасового житла внутрішнім переселенцям.

За програмою "Прихисток" передбачена компенсація комунальних послуг у розмірі близько 450 грн на місяць (14,77 грн на день) за безоплатне розміщення одного ВПО.

Наразі такі виплати здійснюються за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України. При цьому Мінреінтеграції продовжує працювати над залученням міжнародних донорів до фінансування програми "Прихисток". І вже є домовленості щодо виділення коштів на цю програму Представництвом УВКБ ООН у першому півріччі 2024 року.