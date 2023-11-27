Фінансова грамотність – на часі. Як онлайн-платформа "Гаразд" від Національного банку поліпшить ваш рівень фінансових знань

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Для підвищення рівня фінансової грамотності українців Національний банк створив безкоштовну онлайн-платформу "Гаразд", де кожен може знайти корисну інформацію, щоб ухвалювати відповідальні рішення щодо особистих фінансів.

В умовах воєнного стану українці стикнулися з безліччю викликів, що стосуються фінансової обізнаності. Де дізнатися про актуальні шахрайські схеми? Як захиститися від поширених сценаріїв платіжного шахрайства? Чи можна зняти готівку з платіжної картки, коли вимикають світло? Як оптимізувати особистий бюджет, щоб мати змогу заощаджувати?

Всі ці питання та багато інших потребують відповідей. У таких ситуаціях саме сайт "Гаразд" зможе стати для вас надійним верифікованим джерелом інформації та фінансовим порадником.

Під час війни фінансова грамотність – важлива навичка, володіння якою дасть змогу розумно розпоряджатися грошима та захистити свої заощадження від знецінення. Вчитися та поліпшувати свій рівень фінансових знань ніколи не пізно. Розвивати навички та здібності, що можуть бути корисними для особистого та професійного життя, можна як у молодому, так і в старшому віці.

Сайт "Гаразд" складається з шести розділів: "Гроші", "Фінансове планування", "Депозити", "Кредити", "Cтрахування", "Шахрайство". Онлайн-платформа також має дві спеціальні рубрики – "Лайфхаки" та "Питання дня".

На сайті ви познайомитеся з Горпинкою – фінансовою консультанткою, яка завжди рада відповісти на ваші запитання.

І на завершення – корисний бонус: завдяки онлайн-платформі "Гаразд" ви зможете перевірити свої знання про фінанси. На сайті розміщені сім варіантів тестів (один загальний і шість тематичних), що відповідають змісту розділів сайту. Завершивши проходження кожного з тестів, Горпинка запропонує вам персональну добірку статей, завдяки яким ви зможете поліпшити свій рівень фінансової обізнаності. Пройти тести можна за посиланням.

Вивчайте фінансову грамотність і збагачуйте свої знання разом з онлайн-платформою Національного банку "Гаразд".

Цей матеріал підготовлено Національним банком України за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF).

Зміст є винятково відповідальністю автора.