Кабмін хоче залучити Світовий банк до програми "єОселя"

Уряд України працює над залученням додаткового фінансування програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" за рахунок інвестицій від міжнародних фінансових організацій.

"Станом на сьогодні ми маємо близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб і близько 2 млн сімей, які безповоротно втратили домівку. Крім того, велика кількість житлових будинків частково зруйнована та потребує відновлення. Уряд за допомогою міжнародних фінансових організацій та міжнародних донорів з усього світу намагається зібрати кошти та допомогти громадянам вирішити проблему частково зруйнованого житла", – заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками Світового Банку та IFC.

Свириденко уточнила, що для цього було запроваджено дві програми – "єВідновлення" та "єОселя".

У планах уряду, за словами віцепрем'єрки, не лише відновити частково зруйноване житло, а й розробити механізм сталої довгострокової іпотеки, який би дозволив громадянам купувати доступне житло.

"Ми постійно прагнемо покращувати механізми доступної іпотеки. Тому ми вітаємо бажання фахівців Світового банку провести діагностику існуючого механізму надання доступної іпотеки та підготувати пропозицій щодо її покращення. Також пропонуємо приєднатись до розробки нових продуктів між компанією "Укрфінжитло" та Групою Світового банку", – закликала Свириденко.

За її словами, уряд запропонував Світовому банку розглянути можливість надання додаткового фінансування у вигляді гарантій "Українській фінансово-житловій компанії" для отримання ліквідності на внутрішньому ринку від міжнародних банків, які працюють в Україні або профінансувати збільшення уставного капіталу компанії.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank.