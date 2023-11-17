Частка непрацюючих кредитів у банківській системі за третій квартал знизилася до 37,9%, – НБУ

За третій квартал 2023 року частка непрацюючих кредитів у банківській системі України знизилася на 1,1 відсоткового пункту – до 37,9%.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору за листопад 2023 року, підготовленому Національним банком України, передає Укрінформ.

"Банки третій квартал поспіль майже не визнавали кредитних втрат. Натомість за квартал частка непрацюючих кредитів знизилася на 1,1 в. п. – до 37,9%, що на 11,3 в. п. вище за рівень лютого 2022 року. Основним рушієм було списання непрацюючих кредитів фізичним особам, що призвело до скорочення їхньої частки у відповідному портфелі на 3,3 в. п. за квартал", – сказано в огляді.

Водночас частка непрацюючих кредитів бізнесу знизилася лише на 0,3 в. п., зокрема через перекласифікацію окремих великих кредитів у працюючі.

У Нацбанку також зазначають, що попередні результати цьогорічної оцінки стійкості банків оптимістичні: помірна потреба в капіталі може виникнути лише у кількох установ. Ураховуючи це, а також поточний стан сектору, НБУ відновлює раніше призупинені та запроваджує нові регуляторні вимоги.

У вересні було відновлено низку вимог з оцінки кредитного ризику та вдосконалено підходи до оцінки банками платоспроможності боржників-юридичних осіб. Їх банки мали впровадити до 1 листопада 2023 року.

Крім того, з 2024 року банки знову оновлюватимуть та подаватимуть НБУ плани відновлення діяльності. Вже із початку 2024 року із капіталу банків вираховуватимуть у повному розмірі непрофільні активи, а операційний ризик на 100% ураховуватиметься в нормативах достатності капіталу (нині враховується лише 50%).

На наступний рік також заплановано запровадження нової структури капіталу та врахування ринкового ризику під час оцінки достатності капіталу.

Як стверджують у НБУ, наявного запасу капіталу більшості банків буде достатньо для комфортного виконання перелічених вимог, попри очікуване запровадження тимчасового додаткового податку на прибутки банків.