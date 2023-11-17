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Кабмін затвердив фінплан "Укроборонпрому" на 2024 рік

укроборонпром

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Українська оборонна промисловість" на наступний рік, згідно з яким очікується суттєве зростання доходів товариства.

"Рішенням уряду затвердили сьогодні фінплан "Укроборонпрому" на 2024 рік. Плануємо суттєве зростання виручки, хороший прибуток", – повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"У нас є приклади, коли за рахунок суттєвого збільшення об'ємів виробництва, ціна на вироби "Укроборонпрому" знизилась вдвічі порівняно з весною цього року. Але навіть при цьому, "Укроборонпром" нарощує прибуток", – додав він. 

Раніше повідомлялося, що АТ "Українська оборонна промисловість" з початку корпоративної реформи змінило форму власності 28 підприємств на господарські товариства, у процесі корпоратизації – ще 7.

Автор: 

Укроборонпром (752) фінплан (150)


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Який прибуток!?!

Ви про що!?

Усе для Перемоги! А не для прибутку «укроборнпрому».
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17.11.2023 19:26 Відповісти
Для воюючої держави важливий не ваш прибуток, а кількість та якість зброї, яка поставлена нашим ЗСУ. Бо розмір прибутку без урахування кількості та якості зброї це фікція та маніпуляція. І приклад вже є, коли зелені тролі манцпулюють цифрами, мовляв, з 2019 з бюджету почали виділяти більше грошей для Укроборонпрому, ніж за попередників. Але при цьому чомусь ті самі тролі не кажуть, що виробництво зброї (ракет, танків, РСЗВ тощо) порівняно з попередниками скоротилося. Тобто з 2019 р. прибуток Укроборонпрому зріс, а кількість виготовленої зброї в рази зменшилася, або зброя не виготовлялася взагалі. Може в Укроборонпромі люди Єрмака не в курсі, що на фронті воюють не прибутком, а зброєю???
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18.11.2023 17:42 Відповісти

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