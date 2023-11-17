Кабмін затвердив фінплан "Укроборонпрому" на 2024 рік

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Українська оборонна промисловість" на наступний рік, згідно з яким очікується суттєве зростання доходів товариства.

"Рішенням уряду затвердили сьогодні фінплан "Укроборонпрому" на 2024 рік. Плануємо суттєве зростання виручки, хороший прибуток", – повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"У нас є приклади, коли за рахунок суттєвого збільшення об'ємів виробництва, ціна на вироби "Укроборонпрому" знизилась вдвічі порівняно з весною цього року. Але навіть при цьому, "Укроборонпром" нарощує прибуток", – додав він.

Раніше повідомлялося, що АТ "Українська оборонна промисловість" з початку корпоративної реформи змінило форму власності 28 підприємств на господарські товариства, у процесі корпоратизації – ще 7.