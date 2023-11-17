Бракує грошей на війну: Для росіян різко підвищать ціни на вино і шампанське
На тлі різкого зростання бюджетних видатків на окупаційну війну проти України російська Держдума ухвалила закон про підвищення акцизів на вино та тютюн.
Згідно із ним, вже з 2024 року ставка акцизів на вино зросте втричі – до 108 рублів за літр, пише російська редакція Forbes.
Чинне законодавство передбачало, що акциз на вина мав зрости наступного року лише на 1 рубль – до 35 рублів за літр.
Також утричі підвищиться ставка акцизу на ігристі вина, зокрема російське "шампанське". З травня 2024 року вона становитиме 141 рубль за літр, хоча раніше її планували підвищити наступного року лише на 2 рублі – до 47 рублів.
Очікується, що підвищення ставок акцизів дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет з росіян 150 млрд рублів за три роки. Зокрема, у 2024 році російський бюджет отримає близько 39 млрд рублів, у 2025 році – 52 млрд рублів, а у 2026 році – 59 млрд рублів.
Акцизи на тютюн з 1 січня 2024 збільшаться до 4 448 рублів за кілограм, акцизи на цигарки в 2024 році зростуть до 2813 рублів за тисячу штук плюс 16% вартості, яка розраховується виходячи з максимальної роздрібної ціни, але не менше 3820 рублів за тисячу штук.
Також підвищать акцизи на тютюн, призначений для вживання шляхом нагрівання, а ставки акцизу на рідини для електронних систем доставки нікотину зростуть вдвічі.
Як повідомлялося, уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.
На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.
Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.
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