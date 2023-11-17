Бракує грошей на війну: Для росіян різко підвищать ціни на вино і шампанське

На тлі різкого зростання бюджетних видатків на окупаційну війну проти України російська Держдума ухвалила закон про підвищення акцизів на вино та тютюн.

Згідно із ним, вже з 2024 року ставка акцизів на вино зросте втричі – до 108 рублів за літр, пише російська редакція Forbes.

Чинне законодавство передбачало, що акциз на вина мав зрости наступного року лише на 1 рубль – до 35 рублів за літр.

Також утричі підвищиться ставка акцизу на ігристі вина, зокрема російське "шампанське". З травня 2024 року вона становитиме 141 рубль за літр, хоча раніше її планували підвищити наступного року лише на 2 рублі – до 47 рублів.

Очікується, що підвищення ставок акцизів дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет з росіян 150 млрд рублів за три роки. Зокрема, у 2024 році російський бюджет отримає близько 39 млрд рублів, у 2025 році – 52 млрд рублів, а у 2026 році – 59 млрд рублів.

Акцизи на тютюн з 1 січня 2024 збільшаться до 4 448 рублів за кілограм, акцизи на цигарки в 2024 році зростуть до 2813 рублів за тисячу штук плюс 16% вартості, яка розраховується виходячи з максимальної роздрібної ціни, але не менше 3820 рублів за тисячу штук.

Також підвищать акцизи на тютюн, призначений для вживання шляхом нагрівання, а ставки акцизу на рідини для електронних систем доставки нікотину зростуть вдвічі.

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Як повідомлялося, уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.