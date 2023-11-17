"Укренерго" розраховує до кінця року підписати з ЄБРР кредитну угоду на 200 мільйонів євро

НЕК "Укренерго" фіналізує підготовку підписання кредитної угоди з грантовою складовою з Європейським банком реконструкції та розвитку обсягом від 150 млн до 200 млн євро.

"До кінця року ще планується від 150 млн до 200 млн євро кредиту з грантовим компонентом від ЄБРР. Меморандум про взаємодію було підписано влітку цього року. Відповідно, зараз ми фіналізуємо кредитну угоду з банком і сподіваюся, що найближчими тижнями його підпишемо", – голова правління НЕК Володимир Кудрицький на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом, за словами Кудрицького, з початку повномасштабного вторгнення компанія залучила понад $1 млрд грантових та кредитних коштів МФО, третину з яких – майже $350 млн – становлять саме гранти.

Гроші були спрямовані як на відновлення енергосистеми, так і погашення боргів на ринку е/е, що, за словами голови "Укренерго", допомогло іншим його учасникам підготуватися до зими.

Як повідомлялося, ЄБРР планує надати "Укренерго" фінансування на 200 млн євро, яке піде на забезпечення ліквідності, пов'язаної з ринковими реформами. Відповідні меморандуми підписані з урядом України та НЕК "Укренерго" в рамках конференції з відновлення України, що проходила 21-22 червня в Лондоні.