Наслідки мобілізації від путіна: Російська залізниця почне наймати злочинців, підлітків і пенсіонерів

"Російська залізниця" (РЖД) через нестачу кадрів може почати наймати іноземців і засуджених до примусових робіт.

Про це заступник голови компанії Дмитро Шаханов заявив під час форуму "Транспорт росії", пише місцеве видання "Коммерсант".

Він додав, що компанія також спростить вимоги при прийомі на роботу жінок, підлітків та пенсіонерів.

Шаханов визнав, що працевлаштування засуджених несе певні ризики, проте компанія все одно розглядає таке джерело робочої сили і вже розпочала роботу з Федеральною службою виконання покарань.

За його словами, зараз РЖД, як і увесь російський бізнес, страждає від "кадрового голоду", тому необхідно не лише утримувати співробітників, а й залучити нових.

Для цього організація все ще використовує традиційні методи: підвищення зарплати та зональні надбавки, однак РЖД почали розглядати і "нестандартні джерела" залучення кадрів.

Коментуючи можливе залучення на роботу в РЖД іноземців, Шаханов поскаржився на низку проблем. Однією з таких проблем він назвав ситуацію із їхніми зарплатами "у перерахунку на рублі".

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Як повідомлялося, Держдума Росії 1 червня одразу в другому та третьому читаннях ухвалила закон, який дозволяє працевлаштовувати дітей віком від 14 років без обов’язкової згоди органів опіки. Автори законопроєкту – депутати від путінської партії "Єдіная Росія" – пояснювали необхідність дозволити працювати дітям з 14 років впливом санкцій.

Підлітків активно працевлаштовують у команди мережі громадського харчування "Вкусно і точка", яка мала замінити в РФ McDonald’s. Там визнали, що 15% від усієї робочої сили у закладах мережі в літній період складають підлітки молодше 18 років.

Нагадаємо, у російському уряді визнають дефіцит кадрів головною проблемою для російської промисловості.

Останні опитування російських підприємств, які щомісячно проводить Інститут економічної політики ім. Єгора Гайдара демонструють, що дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для поповнення російських окупаційних військ у вересні минулого року. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб. При цьому з Росії можуть поїхати до третини трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.