Норвегія слідом за Фінляндією може закрити кордон з росією

Норвегія, яка має спільний кордон з росією в Арктиці, готова його закрити у короткий термін, якщо це буде необхідно.

Про це міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила у коментарі норвезькому інформагентству NTB, повідомляє Reuters.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і можемо закрити кордон у короткий термін, якщо буде потрібно", – сказала Мель.

Начальник штабу місцевого поліцейського округу Фіннмарк Тар'єй Сірма-Теллефсен розповів агентству, що на прикордонному переході "Стурскуг" між Норвегією та росією день був "тихим".

"Кількість мандрівників до Норвегії (з росії) невелика, але ми уважно стежимо за трафіком і готові, якщо кількість збільшиться", – сказав він, відмовившись уточнити, яких заходів може вжити поліція.

Понад 1200 шукачів притулку, переважно сирійців, прибули до Норвегії з росії під час раптового напливу біженців у 2015 році.

Як повідомлялося, Фінляндія у ніч на суботу закриє чотири пункти пропуску на кордоні з росією через зростання кількості прохачів притулку з третіх країн, яких російські прикордонники пропускають зі свого боку без належних документів.

Уряд Естонії теж може ухвалити подібні рішення.