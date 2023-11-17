Суд відпустив затриманого на хабарі ексголову Тернопільської облради Головка під домашній арешт

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінив запобіжний захід для колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка на цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), таким чином суд задовольнив клопотання прокурора лише частково, адже слідство вимагало взяти Головка під варту.

Раніше САП пояснювала, що підозрюваний неодноразово порушував обов’язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави.

Також, за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тис. грн, які були внесені в якості застави за підозрюваного.

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Як повідомлялося, у червні правоохоронці затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, а також двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука за вимагання хабаря у місцевого бізнесмена-волонтера.

За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Уже 28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Головку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 805 тис. грн застави. Після внесення цих коштів Головко вийшов на свободу. І в липні повернувся на роботу.

Згодом суд двічі відмовився відсторонити Головка від посади. Тож депутати облради наприкінці жовтня провели таємне голосування і звільнили його з посади голови. Сам Головко на це засідання не з'явився і обіцяє оскаржувати результати голосування у суді.