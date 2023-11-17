Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства французької Renault з китайською Geely

Європейська Комісія оголосила, що, згідно з регламентом ЄС про концентрацію виробництва, схвалила створення спільного підприємства французької компанії Renault SAS та китайської Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (Geely).

"Комісія дійшла висновку, що угода, про яку було оголошено, не створить проблем щодо конкуренції з огляду на її обмежений вплив на структуру ринку", – йдеться у комюніке ЄК, передає Інтерфакс-Україна.

У документі наголошується, що "угода була розглянута у рамках спрощеної процедури контролю за злиттями".

Повідомляється, що ця кооперація стосується переважно автомобільного сектора, зокрема ринку двигунів внутрішнього згоряння, трансмісій та гібридних агрегатів.

Раніше повідомлялося, що Saudi Aramco, Geely та Renault запустять спільне виробництво автомобільних двигунів.