Чехія просить подовжити виключення із санкцій ЄС для російського металургійного заводу
Чехія просить держави Європейського Союзу подовжити період виключення для імпорту російського Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК), оскільки залежна від імпорту його продукції для своєї автомобільної промисловості.
Як пише Politico, автомобільний сектор є стрижнею економіки Чеської Республіки, на нього припадає близько 10% національного ВВП – один із найвищих показників у світі.
Виробникам потрібна сталь, з якої виготовлено велику частину кузова та багато інших компонентів автомобіля. При цьому НЛМК є ключовим постачальником: він виробляє майже весь свій плоский і довгомірний сталевий прокат у росії, але майже чверть його прокатних операцій розміщено в Європі, ближче до промислових клієнтів.
Чехія просить відкласти кінець перехідного періоду заборони на імпорт продукції НЛМК, щоб мати можливість продовжувати використовувати російську сталь, з кінця 2024 до 2028 року. Серед причин – зростання цін на енергоносії, яке ускладнило пошук альтернатив російської сталевої продукції для європейських компаній.
Досі неясно, чи підтримають прохання Чехії інші країни ЄС, але в Бельгії таку вимогу висувала Валлонія, чий інвестиційний фонд володіє 49% акцій дочірньої компанії НЛМК у країні.
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