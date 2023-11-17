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Франція виділить ще 12 мільйонів євро на охорону здоров’я в Україні

деньги,медицина

Франція додатково виділить 12 млн євро на невідкладні потреби сфери охорони здоров’я України.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ за результатами зустрічі міністр охорони здоров'я України Віктора Ляшка зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єром Ельброном та його командою.

Кошти в сумі 12 млн євро, виділені на наступний рік на невідкладну підтримку охорони здоров'я в Україні, будуть використані на реалізацію проєктів у сфері ментального здоров'я, покращення діагностики онкологічних захворювань, відновлення медичних закладів у Чернігівській області та створення окремого фонду для закупівлі медичного обладнання у відповідь на термінові потреби.

Крім цього, під час зустрічі обговорили плани розширення програми міжнародного медичного партнерства, яка була започаткована у вересні цього року в Києві. Так, 10 медичних закладів з різних куточків Франції вже стали "побратимами" українських лікарень з Києва, Львова, Тернополя, Ужгорода.

"Незабаром очікуємо нову хвилю партнерств. Практика безпосередньої поглибленої співпраці між лікарнями-побратимами демонструє свою ефективність. Вона дає змогу медичним фахівцям регулярно обмінюватись досвідом та переймати найкращі практики задля розвитку медичних систем обох країн", – сказано в повідомленні МОЗ.

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охорона здоров'я (51) допомога (1517) фінансування (1999) Франція (648)


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18.11.2023 16:29 Відповісти

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