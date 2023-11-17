Купівля чиновниками та держкомпаніями під час війни іноземних товарів замість українських є злочином, – Кисилевський

Чиновники та керівники держкомпаній, які в умовах війни витрачають державні кошти на іноземні товари за наявності аналогічних українських, є злочинцями. Із такою заявою виступив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економрозвитку Дмитро Кисилевський.

"Уявімо жителів Харкова, Запоріжжя чи Нікополя, які під обстрілами виготовляють певну цивільну продукцію. Якщо заводи там втратять замовлення, в цих містах стане дуже складно жити. Як пояснити їх робітникам, що чиновник держкомпанії вирішив залишити їх без роботи? Я щиро переконаний, що якщо держкомпанії типу "Укрзалізниці", "Нафтогазу", "Енергоатома" чи інших купують китайські чи якісь інші товари замість українських, це є економічним злочином, тому що при купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в український бюджет", – сказав Кисилевський, коментуючи ситуацію щодо публічних закупівлях в Україні, передають Факти.

Він нагадав, що колись навіть для харківського метрополітену купували китайські вагони "з мікроскопічною різницею в порівнянні з українськими, і це було фактично прямими втратами бюджету, крадіжкою".

"Зараз, коли йде війна, така поведінка є злочином проти України", – підкреслив Кисилевський.

Із липня 2021 року в Україні діють ініційовані народним депутатом Дмитром Кисилевським зміни до закону "Про публічні закупівлі", згідно з якими при закупівлях державним сектором продукції машинобудування вимагається обов'язкова українська складова. У 2023 році локалізація вимагається на рівні 15%. З 2024 року цей показник становитиме 20%.