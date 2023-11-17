Купівля чиновниками та держкомпаніями під час війни іноземних товарів замість українських є злочином, – Кисилевський
Чиновники та керівники держкомпаній, які в умовах війни витрачають державні кошти на іноземні товари за наявності аналогічних українських, є злочинцями. Із такою заявою виступив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економрозвитку Дмитро Кисилевський.
"Уявімо жителів Харкова, Запоріжжя чи Нікополя, які під обстрілами виготовляють певну цивільну продукцію. Якщо заводи там втратять замовлення, в цих містах стане дуже складно жити. Як пояснити їх робітникам, що чиновник держкомпанії вирішив залишити їх без роботи? Я щиро переконаний, що якщо держкомпанії типу "Укрзалізниці", "Нафтогазу", "Енергоатома" чи інших купують китайські чи якісь інші товари замість українських, це є економічним злочином, тому що при купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в український бюджет", – сказав Кисилевський, коментуючи ситуацію щодо публічних закупівлях в Україні, передають Факти.
Він нагадав, що колись навіть для харківського метрополітену купували китайські вагони "з мікроскопічною різницею в порівнянні з українськими, і це було фактично прямими втратами бюджету, крадіжкою".
"Зараз, коли йде війна, така поведінка є злочином проти України", – підкреслив Кисилевський.
Із липня 2021 року в Україні діють ініційовані народним депутатом Дмитром Кисилевським зміни до закону "Про публічні закупівлі", згідно з якими при закупівлях державним сектором продукції машинобудування вимагається обов'язкова українська складова. У 2023 році локалізація вимагається на рівні 15%. З 2024 року цей показник становитиме 20%.
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Совок в голові , найух гнати таких придурків з державних посад .
Єдиним критерієм має бути при виборі товару комбінація ВИЩОЇ ЯКОСТІ та НИЖЧОЇ ЦІНИ .
Український бізнес має зменшувати витрати і поліпшувати якість продуктів . Єдине , чим може допомогти держава це дешеві довгі кредити та піс.. ти палками всіх податківців-силовиків перевіряльників - щоб навіть близько не підходили до виробників..
Коли ці недоумки , що живуть коштом платника податків - починають встановлювати , якісь штучні обмеження - то на виході отримаємо - українське гівно . Тому , що який сенс вкладатися в якість - якщо в тебе і так його куплять - через шутчні обмеження конкуренції.
злочином проти держави є Кісєльовскі на держпосадах ...які не розуміють принципів розвитку економіки .