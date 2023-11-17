Нідерланди зарезервували 2 мільярди євро на військову допомогу Україні наступного року

Уряд Нідерландів зарезервував понад 2 млрд євро на 2024 рік на військову допомогу Україні.

"Нідерланди продовжують підтримувати Україну. На 2024 рік доступна військова підтримка у розмірі 2 млрд євро. Цією значною сумою ми надсилаємо чіткий сигнал: Україна може продовжувати розраховувати на нас", – повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Інтерфакс-Україна.

У міноборони Нідерландів зазначили, що зазначена сума покриє потреби України, яка існує, наприклад, у сфері боєприпасів та обслуговування вже поставлених платформ та систем.

"Таким чином Нідерланди хочуть зробити свій внесок у зміцнення протиповітряної оборони України, щоб країна могла продовжувати захищатися від атак на критично важливу інфраструктуру. Існує також потреба у більш технологічному обладнанні", – йдеться в повідомленні.

Гроші також підуть на відновлення та реконструкцію, а також на покращення кібербезпеки України. Крім того, Нідерланди продовжать навчання українських солдатів у 2024 році.