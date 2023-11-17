Міжнародні донори скорочують фінансування гуманітарних проєктів в Україні, – Верещук
Міжнародні донори почали зменшувати фінансування важливих гуманітарних проєктів в Україні, уряд закликає їх переглянути це рішення.
Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук написала у Facebook.
"Починається зимовий період. Наступний рік загалом буде непростим. Ситуація ускладнюється зменшенням міжнародної допомоги, в тому числі на гуманітарне реагування", – написала очільниця міністерства.
Відтак вона закликала міжнародних та українських гуманітарних операторів і донорів перерозподілити ресурси таким чином, щоб зменшення міжнародної допомоги не відобразилось на важливих проєктах з гуманітарного реагування.
"Тут я маю на увазі проєкти, які охоплюють десятки та сотні тисяч людей. Такі, як, наприклад, проєкт "Прихисток", вінтерізація або евакуація з небезпечних районів", – наголосила Верещук.
"Окреме прохання до донорів не розпорошувати ресурси та сфокусувати їх на соціально гострих пріоритетних напрямах, на крупних проєктах з охопленням великої кількості людей. Якщо для цього треба припинити, призупинити або відкласти реалізацію менш важливих або менш соціально гострих проєктів, то нехай так і буде. Якщо треба зрізати ваші адміністративні витрати, то, будь ласка, зробіть це", – додала голова Мінреінтеграції.
Як повідомлялося, майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона малооплачувана.
Будь ласка, зачекайте...
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бо ми самі навіть не догадувались що...
як що постачальник бачить свій товар не у людей а на прилавку супермаркетів то пошле нах...й того хто приймає та розподіляє його поставки.
а цим займались ВА яких призначив ЗЕРМАК
Вона не діездатна. Як і більшість уряду Шмигаля- Ермака.
..і чому вона, зрадниця (чи тупорила хвойда), досі не у СІЗО її чоловіка з СБУ?
Навіть не розумію про яку корупцію донори натякають
От така "російська технологія".
А те що тепер вони пожинають наслідки своєї недолугої політики- вона типу не розуміє...ото жесть...бо постраждають в першу чергу ті,кому така допомога дійсно була потрібна...
а сами грабят страну как бешенные, никакой помощи не напасешься
А ЗЄвоно не звикло..
Що тепер робити!!!!!!!
Бавовна
@_Real_Carter_
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https://twitter.com/_Real_Carter_/status/1725434089195335832 10 ч
Вчора на Прозорро з'явився цікавий тендер. На придбання нового авто Токмацькою міською радою. Окупованою. Токмацькою. Міською. Радою.
а где же мы теперь харчеваться будем
а за корупціонерів не хвилюйся, їм є куди тікати, у них у всіх є нерухомість закордоном і кругленькі суми на рахунках.
Зелене шапіто, краде навіть у власної Армії. Увійдете в історію всім шапітолієм на чолі з єрмаком, як моральні уроди, гірші кацапів....
Вона повна дура чи лише здається такою?
Спершу подумав що неправильно прочитав. Перечитав. Все правильно. Вона пропонує їм зменшити адміністративні витрати, а не свої. Це вже повний криндець.
"Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст".
Ірунчик, з твоїм корупційним хлєбалом ніхто грошей не дасть!!!!
Пора вас гнид усіх на кіл.
Кров Українців, не водиця, за неї привладним, - ВІДПОВІСТИ ГОДИТЬСЯ!!
Костін це ЗНАЄ !!