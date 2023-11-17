Міжнародні донори скорочують фінансування гуманітарних проєктів в Україні, – Верещук

Міжнародні донори почали зменшувати фінансування важливих гуманітарних проєктів в Україні, уряд закликає їх переглянути це рішення.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук написала у Facebook.

"Починається зимовий період. Наступний рік загалом буде непростим. Ситуація ускладнюється зменшенням міжнародної допомоги, в тому числі на гуманітарне реагування", – написала очільниця міністерства.

Відтак вона закликала міжнародних та українських гуманітарних операторів і донорів перерозподілити ресурси таким чином, щоб зменшення міжнародної допомоги не відобразилось на важливих проєктах з гуманітарного реагування.

"Тут я маю на увазі проєкти, які охоплюють десятки та сотні тисяч людей. Такі, як, наприклад, проєкт "Прихисток", вінтерізація або евакуація з небезпечних районів", – наголосила Верещук.

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"Окреме прохання до донорів не розпорошувати ресурси та сфокусувати їх на соціально гострих пріоритетних напрямах, на крупних проєктах з охопленням великої кількості людей. Якщо для цього треба припинити, призупинити або відкласти реалізацію менш важливих або менш соціально гострих проєктів, то нехай так і буде. Якщо треба зрізати ваші адміністративні витрати, то, будь ласка, зробіть це", – додала голова Мінреінтеграції.

Як повідомлялося, майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона малооплачувана.