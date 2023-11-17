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Міжнародні донори скорочують фінансування гуманітарних проєктів в Україні, – Верещук

ірина,верещук

Міжнародні донори почали зменшувати фінансування важливих гуманітарних проєктів в Україні, уряд закликає їх переглянути це рішення.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук написала у Facebook.

"Починається зимовий період. Наступний рік загалом буде непростим. Ситуація ускладнюється зменшенням міжнародної допомоги, в тому числі на гуманітарне реагування", – написала очільниця міністерства.

Відтак вона закликала міжнародних та українських гуманітарних операторів і донорів перерозподілити ресурси таким чином, щоб зменшення міжнародної допомоги не відобразилось на важливих проєктах з гуманітарного реагування.

"Тут я маю на увазі проєкти, які охоплюють десятки та сотні тисяч людей. Такі, як, наприклад, проєкт "Прихисток", вінтерізація або евакуація з небезпечних районів", – наголосила Верещук.

Читайте також: В Україні зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги

"Окреме прохання до донорів не розпорошувати ресурси та сфокусувати їх на соціально гострих пріоритетних напрямах, на крупних проєктах з охопленням великої кількості людей. Якщо для цього треба припинити, призупинити або відкласти реалізацію менш важливих або менш соціально гострих проєктів, то нехай так і буде. Якщо треба зрізати ваші адміністративні витрати, то, будь ласка, зробіть це", – додала голова Мінреінтеграції.

Як повідомлялося, майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона малооплачувана.

Автор: 

міжнародна співпраця (4) гуманітарна сфера (2) гуманітарна допомога (201) Верещук (44)


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Топ коментарі
+46
А що ж трапилося???
Навіть не розумію про яку корупцію донори натякають
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17.11.2023 17:22
+45
заплановане прибарахляння для онуків під загрозою!
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17.11.2023 17:17
+43
тепер у Львові окупанти не зможуть розкрадати гуманітарку??
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17.11.2023 17:06
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тепер у Львові окупанти не зможуть розкрадати гуманітарку??
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17.11.2023 17:06 Відповісти
Тобі з Саратова мабуть краще видно.
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17.11.2023 17:16 Відповісти
Ти знову тут перший, ведмедчуківський ?
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17.11.2023 17:18 Відповісти
треба зеленим дякувати що сказали,
бо ми самі навіть не догадувались що...
як що постачальник бачить свій товар не у людей а на прилавку супермаркетів то пошле нах...й того хто приймає та розподіляє його поставки.
а цим займались ВА яких призначив ЗЕРМАК
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17.11.2023 18:32 Відповісти
Доки такі верещучки будуть при « владі»- толку не буде!

Вона не діездатна. Як і більшість уряду Шмигаля- Ермака.
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17.11.2023 19:23 Відповісти
ВЕРЕЩЮЧКА , ти ще на посаді АЛЛАТРАСТКА. *********** ⁉️, А Старух , Резниченко, Резников з ойго підручними і головний ЕРМАК , &Іммануілов ВЖЕ ПОВЕРНУЛИ ВКРАДЕНІ МІЛЛІАРДИ ???🤮🤡🤢
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17.11.2023 20:43 Відповісти
І не тільки у Львові(((.http://opkho.com.ua/gumanitarnu-dopomogu-vkradeno-majno-federaci%D1%97-profspilok/
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19.11.2023 11:26 Відповісти
И с чего бы это????? А?
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17.11.2023 17:14 Відповісти
Думаю, через Фаріон. Нє? 🤔
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17.11.2023 17:36 Відповісти
ти шо ти шо..... а хто це зробив? Порошенко?
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17.11.2023 17:16 Відповісти
Вот же ж той порох скрізь палкі в колеса ставить маладой командє вальоде 😅😅😅
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17.11.2023 17:41 Відповісти
Однозначно Порох. Без варіантів.
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18.11.2023 17:48 Відповісти
заплановане прибарахляння для онуків під загрозою!
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17.11.2023 17:17 Відповісти
На Верещук прикид з гуманітарки чи з складів ЗСУ ? Чому воно вдягаеться в военні шмотки ?
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17.11.2023 18:45 Відповісти
є таке пояснення, ще з совка, про множину тих абсолютно цивільних, які ********** юзати в мирному побуті воєнні шмотки, або амуніцію, типу німецьких котілків зразка 30х років, ідею яких совок зазвичай зкомуниздив й які й досі відомі як "совєцький солдатський котілок", з купою прихильників цією абсолютно незручної посуди. й це ті цівільні які в дитинстві не награлись в войнушку й підсвідомо граються в неї далі по своєму житті. тоді й для верессучки, не кулеметниці але розмінувальниці, як частини виряженої в мілітарні шмотки дерьмаковської шобли - війна це не ральна війна з всими її трагедіями, а просто незакінчена гра з дитинства, де все "понарошку", бо з "кола їхнього близького" ніхто не гине, ніхто не страждає. гра, яка крім того, що задовольняє їм цю примху підсвідомого, ще й приносить колосальні матеріальні та фінансові здобутки.
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17.11.2023 19:23 Відповісти
Пластунські переводить людей з окупованих теріторій
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17.11.2023 20:34 Відповісти
...а шо такоє? на шаттли та хароший асфальт "на Чонгар" може не хватаЄ?.. чи невже елітним зебілам вже й на вілли в іспаніях-хвранціях не вистачає?
..і чому вона, зрадниця (чи тупорила хвойда), досі не у СІЗО її чоловіка з СБУ?
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17.11.2023 17:17 Відповісти
А що ж трапилося???
Навіть не розумію про яку корупцію донори натякають
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17.11.2023 17:22 Відповісти
Міжнародні донори зрозуміли що "шаттли до Криму" не приносять прибутку
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17.11.2023 17:24 Відповісти
Щось партнери не бажають, щоби "зе-кротівня" й далі розкрадала "гуманітарку"?
От така "російська технологія".
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17.11.2023 17:24 Відповісти
Да вам корумпованим ****** вже ніхто невірить
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17.11.2023 17:24 Відповісти
Не правда! Глядачі єдиного тєлємарафону вірять зеленій владі загалом і Верещучці зокрема!
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17.11.2023 17:40 Відповісти
неправда
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19.11.2023 18:36 Відповісти
верещук еще та хвойда, надеюсь ее привлекут к ответственности за разминирование за халатное отношение к подготовке эвакуации
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17.11.2023 17:31 Відповісти
Наші можновладці більше всього грабують ці постачання !
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17.11.2023 17:32 Відповісти
Беженцам в селах еще с весны ничего больше не дают,раньше хоть церковные организации неплохо помогали.
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17.11.2023 17:40 Відповісти
Це результати розслідування розкрадання гуманітарної допомоги тимошонками, *********** і їх підтанцівки по Запорізькій, Львівській і інших областях! Це дороги, стадіони, будинки культури,............під час війни, по всім громадам. Мародерство мандатованого непотрібу всіх рівнів зашкалює! У нас провели тендер з одним учасником на відновлення будинку культури на 5 млн. грн., який начебто постраждав від обстрілу, хоча під обстріл цей БК жодного разу не підпадав. Люди звертаються до голови ОВА, але той напевно в долі, звернення ігнорує і продовжує ремонтувати дороги. Байден, чому ми ще не в НАТО?!
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17.11.2023 17:42 Відповісти
Смішно чути таке від пані Верещук ...це питання прозвучало як і минуле-"про яку корупцію в Україні йде мова"...?!
А те що тепер вони пожинають наслідки своєї недолугої політики- вона типу не розуміє...ото жесть...бо постраждають в першу чергу ті,кому така допомога дійсно була потрібна...
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17.11.2023 17:47 Відповісти
Банду слуг не того народу геть.
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17.11.2023 17:48 Відповісти
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17.11.2023 18:06 Відповісти
З конфіскацією майна! і при тому, якомога швидше, країні потрібні кошти
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17.11.2023 18:09 Відповісти
Це ж треба таке...."прохання до донорів не розпорошувати ресурси",
а сами грабят страну как бешенные, никакой помощи не напасешься
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17.11.2023 18:07 Відповісти
Так вони шоковані рівнем корупції,і обсягами розкрадання вашої зеленої влади.
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17.11.2023 18:10 Відповісти
Якщо про це вже відкрито заявляють, то це вже точно ж*па!
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17.11.2023 18:11 Відповісти
а що сектантів АллатРа ще не розстріляли?,)
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17.11.2023 18:13 Відповісти
Від неї нормальну людину нудить.
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17.11.2023 18:16 Відповісти
хіба тільки від неї?
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17.11.2023 19:31 Відповісти
Фінансувати гуманітарні проекти при зелених мародерах, це те саме, що відправляти конвої з харчуванням в окуповані райони, як це робила прокацапська **** Верещук на початку війни, коли була порушина логістика і москальня сиділа голодна в Україні.
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17.11.2023 18:21 Відповісти
я теж згадала... "Сьогодні окупанти вкрали в нас 12 автобусів з гуманітарною допомогою разом з транспортом. Завтра плануємо відправити ще 9 автобусів." - Верещук.
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20.11.2023 03:59 Відповісти
рашистська Аллатра - Верещук - скорочення допомоги. Ні, тут немає зв'язку, це просто збіг
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17.11.2023 18:23 Відповісти
послухавши верещук та прочитавши її біографію, я на місці донорів би цю гуманітрану допомогу взагалі припинив - все одно даремно, все одно все спи...ть.
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17.11.2023 18:35 Відповісти
Мда, зайшла на її сторінку, нічого реального, наразі уже і сторінку обговорення заблоковано чи текст видалено. Так що дайте ще не вийшло.
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17.11.2023 18:38 Відповісти
Скорочують, бо?... Бо не ефективні. Гроші вливаються, а до результату не доходить. Десь по дорозі фінансів є Чорна діра.
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17.11.2023 18:50 Відповісти
Якщо ви не можете допомагати людям - відкрийте кордони і дайте їм самим про себе подбати. Ви взяли людей в заручники. Так роблять теористи
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17.11.2023 19:13 Відповісти
Скільки ще в Пенсійному резерву? Десь 10 млн - ну от, приводу для паніки немає - вони скоротять допомогу, ми автоматично скоротимо її потреби... Я злу дурню пишу? А Пенсійний мінус 200 000 щорічно добру розумню робить? Може і так, але якось воно поганенько на душі... шануй батька і матір свою
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17.11.2023 19:17 Відповісти
мамурімму і папусашу.
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20.11.2023 04:02 Відповісти
Щоб менше зелені крали!
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17.11.2023 19:19 Відповісти
даже не знаю, что делать, может кровати переставить, а может "слуг народа",местами поменять.?:
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17.11.2023 19:21 Відповісти
Зелені ****** підараси! Схаменіться. Зупиніться. Припиніть красти. Бо не тільки не буде фінансування від партнерів, а вас почнуть вішати та стрілять, як скажених собак.
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17.11.2023 19:24 Відповісти
ВОРощук повернулася зі служби в секті Алаттра, а тут Західні партнери кажуть НЄХУІіі КРАСТИ!
А ЗЄвоно не звикло..
Що тепер робити!!!!!!!
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17.11.2023 19:25 Відповісти
АллатРа
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17.11.2023 19:44 Відповісти
Йо*ана в р=ота агентка раші.
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17.11.2023 19:30 Відповісти
обнпглелі еті донори...
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17.11.2023 19:30 Відповісти
А як ти думала?? Будете наліво на направо гроші тринькати в спонсори будуть на це дивитись крізь пальці?? Скорочуйте витрати на мараХФони!!
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17.11.2023 19:31 Відповісти
Слава анунакам!
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17.11.2023 20:16 Відповісти


Бавовна

@_Real_Carter_

·

https://twitter.com/_Real_Carter_/status/1725434089195335832 10 ч

Вчора на Прозорро з'явився цікавий тендер. На придбання нового авто Токмацькою міською радою. Окупованою. Токмацькою. Міською. Радою.
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17.11.2023 21:09 Відповісти
мне ее высказывание напоминает собачье сердце
а где же мы теперь харчеваться будем
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17.11.2023 21:11 Відповісти
Невже 73% такі барани і не розуміють,що своєм вибором вони шкодять і собі.? Тільки недолуга поведінка, непрофесіоналізм, приводить до того,що від нас відвертаються ті,хто надавав нам допомогу Потерпає більшість населення від верещуцків, гетманців,кулеб,і іншої навалочі Є загроза існування держави.
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17.11.2023 22:24 Відповісти
Чому коли я чую висловлювання Верещук, мені ще більш противно, чим коли я чую Фаріон?
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17.11.2023 22:30 Відповісти
Ну не все ж коту маслениця...Верещучка їди до Беніної мами....давайте своє шобло, з Олімпу Опи, вимітайтеся , та валить до Ростову...нах, бо здається шо ви на Банковій , випали з реальності, народ вас вже бажає ...розірвати ...
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17.11.2023 22:49 Відповісти
Ця :Здрасте я ваша тьотя верещук..я з ОПи де багато , багато диких зелених обізян ...скоро відкритим текстом зарядить, шо Захід та США винні, ОПі красти кисень перекривають
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17.11.2023 23:42 Відповісти
Заявила членкиня проросійської релігійної секти Аллатра.
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18.11.2023 01:57 Відповісти
Тобто, "прибарахлится" в попередніх кількостях вже не виходить. А тут ще "сонцеликий" сказав, що москалі "готують Майдан-3, щоб скинути президента"... І напрошується логічний висновок-а чи не пора зйобуватись?
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18.11.2023 06:04 Відповісти
у нас воруют все . министры .их замы .генералы сбу --военкомы и председатели влк . губернаторы . депутаты всех уровней --- водяра продается по всей УКРАИНЕ 5ти литровыми бутылями под крышей полиции . это ***** копать сколько млрдов грн не получает казна от акцыза зато вся областная верхушка полиции живет в маетках с басейнами и ездит на ..поршах.. и ..мазератти.. за 200 000 долл записанных на 85летнюю бабушку . а судьи берут похлеще полицаев если у председателя вс УКРАИНЫ в сейфе уже места не было куда доллары трамбовать --- и ****** им всем декларации о доходах и расходах а не дай бог попадать в больницу на операцию .хирургу дай . анестезиологу дай и не коньяк и икру давать надо конверт зелени --- а в основном прекрасная маркиза с коррупцией мы уже поборолись
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18.11.2023 07:14 Відповісти
вот поэтому и тикают все за границу, не идут в военкоматы, что защищать?
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18.11.2023 07:43 Відповісти
Себе. Свої сім'ї. Друзів. Родичів. Свій спосіб життя. Свою країну. І, тікають в більшості ті, хто не пішов би навіть за найчеснішу і найсправедливішу країну - боягузи. Але, виправдовуються, звісно, корумпованістю країни))))
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18.11.2023 16:07 Відповісти
тобі треба своє захищати!

а за корупціонерів не хвилюйся, їм є куди тікати, у них у всіх є нерухомість закордоном і кругленькі суми на рахунках.
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20.11.2023 04:11 Відповісти
зашейте карманы
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18.11.2023 07:41 Відповісти
а як там шатли до кримського перешийку ? Хоч їм нічого не загрожує ?!
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18.11.2023 08:46 Відповісти
Треба менше красти і мутити схеми з бюджетом і допомогою.
Зелене шапіто, краде навіть у власної Армії. Увійдете в історію всім шапітолієм на чолі з єрмаком, як моральні уроди, гірші кацапів....
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18.11.2023 09:17 Відповісти
Не хочуть годувати таких істот, як Верещук...
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18.11.2023 09:55 Відповісти
"Якщо треба зрізати ваші адміністративні витрати, то, будь ласка, зробіть це", - додала голова Мінреінтеграції."
Вона повна дура чи лише здається такою?
Спершу подумав що неправильно прочитав. Перечитав. Все правильно. Вона пропонує їм зменшити адміністративні витрати, а не свої. Це вже повний криндець.
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18.11.2023 12:42 Відповісти
Вона перед самою війною заспокоювала людей, що війни не буде. Люди їм повірили, потім були розтряляні автівки на трасах.
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18.11.2023 13:05 Відповісти
Ті закони шо ви прийняли для волонтерів, котри везуть для ЗСУ дрони та бпла - і не можуть їх ввезти - та пішли ви всі нах, разом з зеленским. Хрен би я вам взагалі шо постачав. Здають кобили Україну і ще верещать шо їм не везуть гуманітарку, шоб її розікрасти на діаманти. Йдіть нахрін разом з вашим наріком.
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18.11.2023 13:24 Відповісти
Ну канешно, канешно уряд закликае донорив давать деньги побильшенько. Верещучка себе ещё виллочку на Канарах присмотрела, а денег доноры зажали.
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18.11.2023 18:15 Відповісти
в неї вже є віллочка, і не одна.. але ж зупинитися не може, бо не на часі - ще є що спи.зди.ти.
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20.11.2023 04:15 Відповісти
небуде шо вкрасти зеленим...
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18.11.2023 21:14 Відповісти
Перефразую відому фразу кернеса адресовану добкіну:
"Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст".

Ірунчик, з твоїм корупційним хлєбалом ніхто грошей не дасть!!!!
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18.11.2023 21:46 Відповісти
Вам за останні два роки донори надали купу грошей на потреби переселенців а ви не побудували для них жодного будинку. Переселенці сосуть лапу в орендованих закутках а ви нормально нагріли на четвертий маєток і п'яту автівку.
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18.11.2023 22:37 Відповісти
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19.11.2023 01:10 Відповісти
Замість того, щоби скоротити лохомарафони і гіносеріали, Верещучка пропонує гуманітарним організаціям, які надають допомогу, скоротити їх власні адмінвитрати, щоби сама ця брехуха і крадійка могла зачерпувати повною чашею. Зелена на всю голову.
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19.11.2023 01:21 Відповісти
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19.11.2023 01:53 Відповісти
Зелені гаспідари дохазяйнувались.
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19.11.2023 02:38 Відповісти
Ну що сказати вам ПІДОРИ ЗЕЛЕНІ!
Пора вас гнид усіх на кіл.
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19.11.2023 06:04 Відповісти
В Киеве установили самую высокую качелю. Деньги есть. А вынужденные переселенцы вместо госпомощи могут пойти покачаться. Это так один пример из миллиона. И зачем строить новые мосты развязки и эстакады если автотранспорта стало меньше на дорогах? Потомучто на инфраструктурных пректах можно украсть до 50% денег?
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19.11.2023 09:59 Відповісти
Їй би покаятися, привселюдно, перед Українцями за брехню та горе, що спричинила своїм бажанням отримати ПОСАДИ, кривавим ЗЛОЧИНАМ для Українців!!
Кров Українців, не водиця, за неї привладним, - ВІДПОВІСТИ ГОДИТЬСЯ!!
Костін це ЗНАЄ !!
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19.11.2023 10:39 Відповісти
и правильно делают, вам война бизнес, тырите все что дают, вплоть до гумманитарки
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19.11.2023 19:17 Відповісти
Так більшість гуманітарки розкрадається, то навіщо іноземцям відривати від себе та безкоштовно віддавати нашим крахоборам. Ще й закончик веселий з 1 грудня вступає в силу, так по ньому взагалі ще й волонтерство знищують. Боротьба зеленої стаї з волонтерами (бо зелених покидьків тільки їх рейтинги цікавлять) вийдем боком їм самим.
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19.11.2023 20:01 Відповісти
Маладец Верещук! Пастаралась !
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20.11.2023 08:08 Відповісти

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