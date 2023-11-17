Румунія тимчасово заборонила рух вантажівок через один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Румунська сторона заборонила рух транспортних засобів вагою понад 2,5 тонни через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй".

Як повідомляє Державна митна служба України, це пов'язано з ремонтними роботами.

"У зв'язку з ремонтом мосту через річку Тиса, який з’єднує Україну та Румунію, у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" румунською стороною введено обмеження на пропуск транспортних засобів, вага яких перевищує 2,5 тонни. Просимо врахувати інформацію перед плануванням закордонних поїздок", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас протестувальники обіцяють пропускати вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо. Організатори протесту також не будуть перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.

Водночас українська сторона досі не отримала офіційних вимог від протестувальників, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських протестувальників Україна навіть не обговорюватиме.