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Новини
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Зеленський підписав закон про вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №10037 повернуто з підписом президента 17 листопада.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 8 листопада.

Закон передбачає, що з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року надходження від так званого "військового ПДФО" спрямовуються до державного бюджету і розподіляється в пропорції 50% на 50%: Держспецзв’язку на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

У 2024 році "військове ПДФО" розподілятиметься в таких пропорціях:

  • 45% – Держспецзв’язку на дрони (прогноз понад 43 млрд грн);
  • 45% – Мінстратегпрому для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (понад 43 млрд грн);
  • 10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд грн).

Загалом з місцевих бюджетів на потреби оборони таким чином у 2023-2024 роках планується вилучити 215 млрд грн.

Також закон передбачає, що доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони.

Автор: 

держбюджет (1565) закон (1475) Зеленський (2498) податки (2393) військовослужбовці (307)


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Топ коментарі
+2
А сколько всего украли, не крали бы, уже бы победили. А так и проиграть можем. Гуманитарная помощь где? По данным ООН 40% населения Украины нуждается в гуманитарной помощи! А ее украли! И больше не поставляет практически, ибо знают, что украдут. Полстраны оставили без средств к существованию, мрази!
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17.11.2023 17:14
+1
Один резников и ко, 36 млрд. украли. А на дроны на год надо примерно столько же. И дронов на фронте не хватает.
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17.11.2023 17:08
+1
2 млрд на марафон и сериалы - это можно на две недели фронт дронами обеспечить.
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17.11.2023 17:12
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Один резников и ко, 36 млрд. украли. А на дроны на год надо примерно столько же. И дронов на фронте не хватает.
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17.11.2023 17:08 Відповісти
2 млрд на марафон и сериалы - это можно на две недели фронт дронами обеспечить.
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17.11.2023 17:12 Відповісти
дядя. ти іпанувся!? ти хоть уявляєш скільки це, 2 лярда? які два тижні!? якщо в мавиках - то це десь 30 000 шт., а в fpv дронах це десь 150 000 шт. А 150 000 fpv дрона це майже один дрон на півтора кацапа, їх десь 240 000 в Україні.
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17.11.2023 18:00 Відповісти
Я подсчитал исходя из выделенной суммы.
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17.11.2023 18:12 Відповісти
А сколько всего украли, не крали бы, уже бы победили. А так и проиграть можем. Гуманитарная помощь где? По данным ООН 40% населения Украины нуждается в гуманитарной помощи! А ее украли! И больше не поставляет практически, ибо знают, что украдут. Полстраны оставили без средств к существованию, мрази!
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17.11.2023 17:14 Відповісти
ЗЄ аперто сам наближає свій кінець...
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18.11.2023 02:04 Відповісти
10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд грн).

Це вам нічого не нагадує?
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18.11.2023 07:45 Відповісти
У місцеівих бюджетів наразі одна задача - до кінця року треба освоїти зайві кошти... Маю змогу спостерігати, як вже майже місяць штукатириться, білиться і декорується трансформаторна будка... Ще залишилося мішень на даху намалювати!!! А дрони..... не, не цікаво...
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18.11.2023 08:10 Відповісти
ze merzota!!!
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18.11.2023 09:29 Відповісти
Я це сприймаю так, щоб місцеві бюджети вже не могли допомагати нашій Армії...
А за "ловкостью рук "шаповалових " від МО ми просто не зможемо услідкувати...
"СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова, який обіймав посаду заступника міністра оборони від 2021 до 2023 року., на розтраті майже 1 млрд гривень. ..."
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18.11.2023 11:53 Відповісти
рєзнікофф де..? Де мільйарди скомунизджені ?
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18.11.2023 13:19 Відповісти

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