Присвята сержантам ЗСУ: Нацбанк випустив нову пам’ятну медаль. ФОТО

Національний банк України (НБУ) презентував нову пам’ятну медаль, присвячену сержантському корпусу Збройних Сил України.

Медаль "Сержантський корпус" напередодні Дня сержанта ЗСУ, який відзначають 18 листопада, представили голова Нацбанку Андрій Пишний та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє пресслужба НБУ.

"Вона присвячена сержантському і старшинському складу Збройних Сил України та є відзначенням їх подвигу та титанічної щоденної роботи із забезпечення боєздатності військ", – зазначається у повідомленні.

Пам’ятна медаль "Сержантський корпус" виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм, гурт – гладкий. Тираж медалі – до 200 000 штук.

На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено гасло сержантів і старшин Збройних Сил України "Слідуй за мною! Роби як я!", в центрі зображено українського сержанта-лідера, який веде за собою солдатів у бій, угорі – малий Державний Герб України та напис "Україна", рік карбування 2023, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від зображення сержанта).

На реверсі медалі розміщено написи: "Сержантський корпус Збройних Сил України", девіз сержантського і старшинського складу Збройних Сил України – "Честь, відданість, відповідальність, професіоналізм" (по колу), в центрі на дзеркальному тлі зображено символіку Сержантського корпусу ЗСУ та стилізований тризуб, що використовується Збройними Силами.