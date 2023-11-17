Найбільша мережа АЗС різко знизила ціни на бензин і дизпаливо

У п’ятницю, 17 листопада, пообіді консолідована мережа АЗС групи "Приват" (нараховує близько 950 АЗС під брендами ANP, Avias тощо) знизила ціни на всі види пального на 1,5 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема бензин марки А-92 подешевшав до 52,50 грн/л, А-95 – до 53,50 грн/л, А-95+ – до 54,00 грн/л, дизельне пальне – до 53,50 грн/л.

Це вже третє зниження цін мережею цього тижня. Зокрема, все пальне на станціях подешевшало на 1 гривню 14 і 16 листопада.

Як повідомлялося, минулого тижня пальне у роздробі почало дешевшати переважно на АЗС економ-сегменту.