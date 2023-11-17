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Новини
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Найбільша мережа АЗС різко знизила ціни на бензин і дизпаливо

бензин

У п’ятницю, 17 листопада, пообіді консолідована мережа АЗС групи "Приват" (нараховує близько 950 АЗС під брендами ANP, Avias тощо) знизила ціни на всі види пального на 1,5 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема бензин марки А-92 подешевшав до 52,50 грн/л, А-95 – до 53,50 грн/л, А-95+ – до 54,00 грн/л, дизельне пальне – до 53,50 грн/л.

Це вже третє зниження цін мережею цього тижня. Зокрема, все пальне на станціях подешевшало на 1 гривню 14 і 16 листопада.

Як повідомлялося, минулого тижня пальне у роздробі почало дешевшати переважно на АЗС економ-сегменту.

Автор: 

авто (4096) АЗС (1584) бензин (1104) ціни (3411) дизпаливо (1281)


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автогаз дорожчає тільки, вжк буде по ціні бензину
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17.11.2023 17:14 Відповісти
зараз нафта, здається, уже більш-менш закріпиться на позначці менше 80 дол (вперше впала нижче 7.11.23 потім трохи поколивалась і таки пішла вниз), зараз - 78,40
Фактично вона повернулась на рівень початку літа.
Схоже, що такі котирування уже потроху вийдуть на рівень до 22 року, якщо, звичайно, кацапи щось не утнуть, щоб знову підняти ціни...
Тому оці ваші ціни нєочьом. Заправки завжди туго реагують на зниження ціни, тому ждіть реакцію аж ближче до кінця листопада, коли ціни на все впадуть нижче 50 гривень/л. Опт буде по 45.
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17.11.2023 17:23 Відповісти
Як ви рахуєте!?. На Авіас бензин А-95, був 15 листопада -53,90, а сьогодні він коштує 53,50(!)...то на які півтори гривні !?. Аууу.
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17.11.2023 18:25 Відповісти
Гуманітарка зайшла, найстрашніне, напевно для військових
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17.11.2023 20:40 Відповісти
Українці забили на ваші заправки,попит впав,тому що в них появилась альтернатива.Кукіш тобі куюн.
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17.11.2023 20:58 Відповісти
Не вірю шо нажерлися бариги
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17.11.2023 21:20 Відповісти

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