Найбільша мережа АЗС різко знизила ціни на бензин і дизпаливо
У п’ятницю, 17 листопада, пообіді консолідована мережа АЗС групи "Приват" (нараховує близько 950 АЗС під брендами ANP, Avias тощо) знизила ціни на всі види пального на 1,5 грн за літр.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Зокрема бензин марки А-92 подешевшав до 52,50 грн/л, А-95 – до 53,50 грн/л, А-95+ – до 54,00 грн/л, дизельне пальне – до 53,50 грн/л.
Це вже третє зниження цін мережею цього тижня. Зокрема, все пальне на станціях подешевшало на 1 гривню 14 і 16 листопада.
Як повідомлялося, минулого тижня пальне у роздробі почало дешевшати переважно на АЗС економ-сегменту.
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Фактично вона повернулась на рівень початку літа.
Схоже, що такі котирування уже потроху вийдуть на рівень до 22 року, якщо, звичайно, кацапи щось не утнуть, щоб знову підняти ціни...
Тому оці ваші ціни нєочьом. Заправки завжди туго реагують на зниження ціни, тому ждіть реакцію аж ближче до кінця листопада, коли ціни на все впадуть нижче 50 гривень/л. Опт буде по 45.