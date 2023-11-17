Зеленський доручив вирішити проблему із зупинкою економіки через вильоти російських "МІГів"
Президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоб оголошення повітряної тривоги під час вильоту російських літаків Міг-31К, які можуть бути носіями балістичних ракет "Кинджал", не зупиняло роботу країни.
Про це голова держави написав у Telegram за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години", – написав Зеленський.
Він також повідомив, що під час Ставки обговорювалося забезпечення Сил оборони наступного року.
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Нагадаємо, під час вильоту російських літаків Міг-31К оголошується повітряна тривога по всій Україні, зупиняється робота громадського транспорту та частини підприємств.
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Можливо, не той текст дали….
Зачем эти тревоги? Чтобы давить на психику людей, чтобы заставить нас сдаться.
Зате в звичайний день коли тривога звучить, то ще ні разу після неї нічого не прилетіло.
І який в ній сенс. І так, не бачив ні однієї людини, яка б бігла в сховище під час тривоги, у нас бомбосховища перетворились в місця поселень бомжів та притони.
Тобто, є проблема - президент доручає знайти рішення - коли спрацює, то це він - коли не спрацює, то це не він - ну що, хіба важко бути президентом??? - та навіть папуга зміг би!!!