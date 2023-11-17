БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1003 відвідувача онлайн
Новини
1 862 15

Зеленський доручив вирішити проблему із зупинкою економіки через вильоти російських "МІГів"

міг31

Президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоб оголошення повітряної тривоги під час вильоту російських літаків Міг-31К, які можуть бути носіями балістичних ракет "Кинджал", не зупиняло роботу країни.

Про це голова держави написав у Telegram за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години", – написав Зеленський.

Він також повідомив, що під час Ставки обговорювалося забезпечення Сил оборони наступного року.

Читайте також: Чи потрібно "зупиняти" країну під час вильотів МІГ-31

Нагадаємо, під час вильоту російських літаків Міг-31К оголошується повітряна тривога по всій Україні, зупиняється робота громадського транспорту та частини підприємств.

Автор: 

Зеленський (2498) ракети (351) росія (14096) повітряна тривога (23) балістичні ракети (7)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+5
Миг - стой! Раз, два!
показати весь коментар
17.11.2023 16:59
+4
Пріцкер сказала нам: "Хлопці, думайте нарешті самі про свою економіку, бо наша допомога може скінчитися". На це у шмигаля і свириденки мозок заклинило і вони струхнули (так і було насправді), бо що робити вони реально не знають і ніколи над цим не замислювались, а тим часом десь треба взяти 1.5 трлн грн на покриття дефіциту бюджету, а взяти ніде, давати вже ніхто не хоче.
показати весь коментар
17.11.2023 16:45
+3
Каким образом? Может ещё запретит кацапам стрелять? К сожалению у нас нет сейчас средств бороться с кинжалами. Поэтому да, нужно включать тревогу и укрываться
показати весь коментар
17.11.2023 16:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каким образом? Может ещё запретит кацапам стрелять? К сожалению у нас нет сейчас средств бороться с кинжалами. Поэтому да, нужно включать тревогу и укрываться
показати весь коментар
17.11.2023 16:24 Відповісти
Зеленський дурак !
показати весь коментар
17.11.2023 18:33 Відповісти
Чудить чотириразовий ухилянт, то всі на шашлики, то тепер про економіку!! А з асфальтом же, як бути?? Чому шмигаль відмовчується за економіку, це ж його парафія, а він її на гаранта шию повісив!!
Можливо, не той текст дали….
показати весь коментар
17.11.2023 16:39 Відповісти
Пріцкер сказала нам: "Хлопці, думайте нарешті самі про свою економіку, бо наша допомога може скінчитися". На це у шмигаля і свириденки мозок заклинило і вони струхнули (так і було насправді), бо що робити вони реально не знають і ніколи над цим не замислювались, а тим часом десь треба взяти 1.5 трлн грн на покриття дефіциту бюджету, а взяти ніде, давати вже ніхто не хоче.
показати весь коментар
17.11.2023 16:45 Відповісти
Оскільки по суті цього не вирішити, то по формі просто не будуть оголошувати тривогу, а Зе скажуть, що усе владнали, а коли раптом щось трапиться, то скажуть що не догледіли бо то балістика, а у нас мало ППО і на всю територію не вистачає щоб її збивати. І Зе це все проковтне.
показати весь коментар
17.11.2023 16:40 Відповісти
Наочний приклад рівня розумових здібностей нашого Президента.
показати весь коментар
17.11.2023 16:51 Відповісти
Миг - стой! Раз, два!
показати весь коментар
17.11.2023 16:59 Відповісти
Толку от этих тревог никакого, у нас, например, даже бомбоубежищ нет, а тревоги по 10 раз в день. А где есть, так и не ходит никто почти. Где-то на краю области обстрел, а тревогу по всей области объявляют. Миг взлетел хз где, опять тревога.
Зачем эти тревоги? Чтобы давить на психику людей, чтобы заставить нас сдаться.
показати весь коментар
17.11.2023 17:04 Відповісти
У нас взагалі коли щось прилітає, то тільки хвилину після цього включають тривогу.
Зате в звичайний день коли тривога звучить, то ще ні разу після неї нічого не прилетіло.
І який в ній сенс. І так, не бачив ні однієї людини, яка б бігла в сховище під час тривоги, у нас бомбосховища перетворились в місця поселень бомжів та притони.
показати весь коментар
17.11.2023 17:40 Відповісти
"Экономика! Ану давай работай!"
показати весь коментар
17.11.2023 17:16 Відповісти
Нада проста перестать стрєлять ...
показати весь коментар
17.11.2023 17:32 Відповісти
Президент доручив знайти рішення...

Тобто, є проблема - президент доручає знайти рішення - коли спрацює, то це він - коли не спрацює, то це не він - ну що, хіба важко бути президентом??? - та навіть папуга зміг би!!!
показати весь коментар
17.11.2023 18:35 Відповісти
Рішення Ставки--доручаємо вирішити проблему Геніальне рішення,
показати весь коментар
17.11.2023 18:35 Відповісти
the воно, сказало - МІГи -31 стаятть! раз, двааа
показати весь коментар
17.11.2023 19:20 Відповісти
Щось на подобі *****, той доручив припинити падіння рубля... тут і коментарів не потрібно.
показати весь коментар
17.11.2023 19:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 