Зеленський доручив вирішити проблему із зупинкою економіки через вильоти російських "МІГів"

Президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоб оголошення повітряної тривоги під час вильоту російських літаків Міг-31К, які можуть бути носіями балістичних ракет "Кинджал", не зупиняло роботу країни.

Про це голова держави написав у Telegram за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години", – написав Зеленський.

Він також повідомив, що під час Ставки обговорювалося забезпечення Сил оборони наступного року.

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Нагадаємо, під час вильоту російських літаків Міг-31К оголошується повітряна тривога по всій Україні, зупиняється робота громадського транспорту та частини підприємств.