"Зелені" інновації у пакуванні: як Київський картонно-паперовий комбінат мінімізує негативний вплив на довкілля

Європейські тренди змінюють бізнес-моделі вітчизняних підприємств: у сучасному світі виробник упаковки має бути одночасно клієнто- та екоорієнтованим.

Такий підхід вимагає гнучкості та постійної модернізації технологічних процесів. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" пропонує унікальні для України конструктивні рішення у виготовленні гофропакування, які враховують як споживчий, так і екологічний аспекти.

Сучасна пакувальна індустрія динамічно розвивається на тлі домінування трьох ключових тенденцій. Перша – торгівля з полиць і розвиток SRP-упаковки. Україна в своєму розвитку наслідує світові тренди, де більшість продажів здійснюється через торгові мережі. Друга – постпандемійний "бум" у сфері інтернет-продаж.

Третім важливим трендом є європейський "зелений курс" (The European Green Deal), спрямований на трансформацію Європи у кліматично нейтральний континент та екологізацію економіки. Цей вектор передбачає, зокрема, раціональне споживання ресурсів і зменшення небезпечних викидів.

Як це впливає на картонно-паперову галузь України?

Споживачі стають все більш вимогливими щодо матеріалів і технологій, які використовуються для виробництва упаковки, оскільки зростає обізнаність про небезпечність відходів. На цьому тлі у світі сформувався тренд на заміщення пакування з пластику та ПЕТ на картонні й паперові аналоги, що стимулювало розвиток нових технологій у сегменті гофроупаковки.

Відтак перед виробниками пакувальних матеріалів постала непроста задача – зробити тару для продуктів широкого вжитку водночас зручною у використанні, міцною і придатною для повторного використання, а отже – безпечною для природи.

Варто зауважити, що головною сировиною українських виробників картонно-паперової продукції була і залишається макулатура, надходження якої забезпечується завдяки імпорту та власній заготівлі. Та чи достатньо для збереження довкілля лише цих дій?

Аби крокувати в ногу з часом, необхідні інноваційні технологічні рішення.

У нашій країні трендсеттером у впровадженні екотехнологій у виготовлення тарних картонів для заміщення полімерів став Київський картонно-паперовий комбінат.

"Ретельно відпрацьована практика вирішення проблем довкілля частково зумовлена тим, що ККПК є складовою австрійського холдингу Pulp Mill Holding. Тому європейський підхід до ведення бізнесу є для нас принциповим, зокрема й у ставленні до навколишнього середовища", – вважають у компанії.

Примітно, що 5-мільйонний кредит на закупівлю нової виробничої лінії у 2018 році профінансував Європейський банк реконструкції і розвитку, відомий підтримкою екологічних інновацій.

За ці п’ять років ККПК розробив широкий асортимент тари і пакувальних матеріалів з вторсировини для різних ринкових сегментів. Ідеться, зокрема, про популярний формат E-commerce box та спецупаковку для поштової доставки. Одна з головних Eco-friendly новацій-2023 – "швидке" й "розумне" пакування, яке комбінат представив на цьогорічній виставці WorldFood Ukraine на початку листопада.

Як ця розробка сприяє збереженню навколишнього середовища?

Сучасна тара автоматично розкладається одним натисканням і фіксується за допомогою спеціальної відривної стрічки, змащеної клеєм PSA. Важливо, що за такої технології для закриття упаковки вже не потрібна звична скотч-плівка, яка не підлягає вторинній переробці й зрештою формує велику кількість відходів на полігонах, провокуючи засмічення довкілля.

"Створивши упаковку, яка не потребує застосування скотчу, ми фактично прибираємо ще один фактор забруднення. Якщо казати про пакувальні рішення E-commerce box, то ми – перші, хто почав виготовляти таку продукцію в Україні у промисловому масштабі. Адже лише в серпні цього року запустили лінію новітнього обладнання, яке дозволяє виготовляти подібну тару", – наголошують на Київському КПК.

Новий формат гофроупаковки від ККПК вже активно апробують провідні вітчизняні логістичні компанії, інтернет-мережі та рітейлери. Адже він не лише зручний, а й екологічний. Тож, без перебільшення, саме за такими технологіями – майбутнє української картонно-паперової галузі.