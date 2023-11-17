Курс гривні знову укріплюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок
Курс гривні продовжує укріплюватися щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 20 листопада, на рівні 36,1394 грн/$, порівняно із 36,2496 грн/$ у п’ятницю.
Водночас курс гривні до євро впав укріпився ще на 5 копійок – до 39,2582 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно.
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Атож.
Її з боків патичками підперли ж...
@Ozyrskyi
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17 лист.
- 8грн за $1 Янука тримали за рахунок резервів.
- 38грн за 1$ Зеленського тримають за рахунок Штатів.
А коли(якщо) прийде притомний після Зе, і курс повернеться до ринкового, всіх собак повісять на нову команду.
Знову поскачемо по граблях не розуміючи причин/наслідків.
Так бачу.
і який буде курс "коригований" - знає тільки нацбанк, і скільки він вгатить наших і чужих грошей на плавне коригування. різниця в курсі на 1% і вливання на інтервенції в міліард на місяць - це 1 00 000 000 щорічно. а виграє (********) ці гроші - той, хто сидить в нбу