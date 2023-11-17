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Новини
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Курс гривні знову укріплюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

гривня

Курс гривні продовжує укріплюватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 20 листопада, на рівні 36,1394 грн/$, порівняно із 36,2496 грн/$ у п’ятницю.

Водночас курс гривні до євро впав укріпився ще на 5 копійок – до 39,2582 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно.

Автор: 

валюта (2144) гривня (1526) курс (1476) НБУ (9230) обмін валюти (680)


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Курс гривні в нас твердий і незламний, от тільки ціни підводять, потрібно про них в говномарафоні розказати, лохи повірять
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17.11.2023 17:16 Відповісти
Курс гривні знову укріплюється

Атож.
Її з боків патичками підперли ж...
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17.11.2023 18:04 Відповісти
Знову штучно стримують для сірих схем, потім піднімуть до 40.
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17.11.2023 18:20 Відповісти
Ну если для этого бездумно палить валюту тоннами то да, почему бы ей не укрепляться
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17.11.2023 19:31 Відповісти
Все в точности как делал коленька Азиров с Януковощем..Чем больше пружину сжимают принудительно,тем резже она разожмется и даст всем в лобешник кратным девалом,учитывая что США уже чешут репу-продолжать ли помогать украинским клептоманам во власти,или ну его нах... а Европа-смотрит на США..Перспективы весьма туманны
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17.11.2023 21:59 Відповісти
Headseller
@Ozyrskyi
·
17 лист.
- 8грн за $1 Янука тримали за рахунок резервів.
- 38грн за 1$ Зеленського тримають за рахунок Штатів.

А коли(якщо) прийде притомний після Зе, і курс повернеться до ринкового, всіх собак повісять на нову команду.
Знову поскачемо по граблях не розуміючи причин/наслідків.
Так бачу.
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18.11.2023 19:52 Відповісти
курс цін чому так злетів як бакс на місці? порівня ціни на паливо у нас і в США, це чому так?
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18.11.2023 21:38 Відповісти
тільки чомусь набагато більше валютних резервів (і запозичених теж) набагато збільшилось. коли був жорткий прибитий 36.6 за долар, то щас 36.1, за рахунок інтервенцій.

і який буде курс "коригований" - знає тільки нацбанк, і скільки він вгатить наших і чужих грошей на плавне коригування. різниця в курсі на 1% і вливання на інтервенції в міліард на місяць - це 1 00 000 000 щорічно. а виграє (********) ці гроші - той, хто сидить в нбу
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19.11.2023 18:38 Відповісти

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