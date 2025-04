ЗСУ запустили нову систему управління оборонними ресурсами

У Збройних Силах України впроваджується автоматизована система управління оборонними ресурсами на базі провідної системи у сфері логістики – System Analysis Program Development (SAP).

"Завдяки запровадженню цієї системи в Україні Міністерство оборони пришвидшило опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів (раніше цей процес міг тривати місяць). Доступ до системи для замовлень і моніторингу залишків мають як військові частини так і оперативні командування, склади зберігання, командування сил логістики", – сказано в повідомленні Міноборони.

Наразі система перебуває в пілотному користуванні, але масштабується серед всіх військових частин.

"Важливо, що кожен користувач програми не має доступу до інформації, яка стосується інших військовослужбовців та підрозділів. Застосовується принцип need to know, коли доступ є тільки до тієї інформації, що потрібна користувачу для виконання його задачі", – пояснили в Міноборони.

Продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, зокрема 28 з 31 країн-членів НАТО працюють у цій системі. Найбільшими користувачами є наші партнери: США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща, Австралія.

Автоматизацію почали з обліку речового майна, обліку запчастин, у вересні додався новий напрям – автоматизація обліку техніки. Завдяки цьому повністю оновили процеси та обладнання декількох складів забезпечення.

"Базові операції на цих складах проводять за допомогою сканерів, терміналів збору даних та інших інструментів системи управління на базі SAP. Для того, щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів. Результатом повсюдного запровадження системи має стати повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях", – сказано в повідомленні.

У Міноборони додали, що наступний крок – продовження модернізації всіх складів, впровадження на них SAP та підключення до загальної системи.