Атаковане російською ракетою в порту Одеси судно вийшло в рейс

Атаковане російською ракетою в Одеському порту 8 листопада судно Kmax Ruler вийшло в рейс.

Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков повідомив на "Інфраструктурному дні" Європейської бізнес-асоціації, передає Інтерфакс-Україна.

"Судно вийшло з українських територіальних вод, вже знаходиться десь у Румунії або болгарських водах. Воно завантажене, вийшло у рейс", – сказав Васьков.

Він уточнив, що за компенсацією до фонду військових ризиків, який існує в Україні з 2023 року, судновласники не зверталися.

"Судно, за нашою інформацією, мало класичний страховий пакет, який покриває військові ризики", – сказав заступник міністра.

Васьков висловив співчуття у зв'язку із загибеллю лоцмана - співробітника держпідприємства "Адміністрації морських портів" (АМПУ) - під час атаки

"Відповідно до колективного договору підприємства, вся підтримка сім'ї надається", – запевнив він.

Заступник міністра додав, що один із постраждалих членів екіпажу отримав лікування у лікарні в Україні, двоє інших відмовилися.

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Як повідомлялося, ввечері 8 листопада російські окупанти атакували цивільне судно під прапором Ліберії під час заходу в один із портів Одещини. Унаслідок удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П, троє членів екіпажу-громадян Філіппін отримали поранення, лоцман загинув, також був поранений працівник порту.

Одна це не зупинило рух суден, він продовжується як на вихід, так і на вхід.

Нагадаємо, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. З 16 вересня тимчасовим коридором до українських чорноморських портів зайшли 32 судна загальною місткістю близько 1,4 млн тонн. Загальна місткість цих суден приблизно відповідає обсягу аграрної продукції, відвантаженої на експорт у перший місяць роботи "Чорноморської зернової ініціативи" після її запуску влітку минулого року за підтримки Туреччини і ООН. Втім, це лише третина обсягів, які вивозилися з українських портів у ті місяці, коли він працював найбільш ефективно.

Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.

У жовтні російський президент Владімір Путін під час візиту до Китаю заявив, що російські літаки, оснащені ракетами "Кінжал", патрулюватимуть нейтральну зону над Чорним морем, не уточнивши їх мети.