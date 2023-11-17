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Новини
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Майже 20 тисяч чоловіків змогли нелегально виїхати з України і уникнути призову, – ВВС

затримання,чоловіки

Майже 20 тис. чоловіків віком від 18 до 60 років покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб уникнути військового призову.

"ВВС встановила із запитів про незаконний перетин кордону з сусідніми Румунією, Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною, що 19 740 чоловіків незаконно перетнули ці країни з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року", – йдеться в матеріалі ВВС, передає Укрінформ.

У публікації зазначається, що невідомо, як українським чоловікам вдалося покинути країну, але відомо, які методи використали інші 21 113 осіб, яких затримали прикордонники України. Так, 14 313 людей намагалися перетнути кордон пішки або уплав, а решта 6 800 осіб скористалися підробленими документами, в яких були зазначені фіктивні причини виїзду, наприклад, вигадані хвороби, пише видання із посиланням на дані української влади.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський сказав ВВС, що уникнути мобілізації в армію намагаються 1-5% українських чоловіків.

"Уряд усвідомлює, що це явище не є поодиноким і широко поширеним. Але, на жаль, я б підкреслив, що корупція дуже стійка", – сказав він, додавши, що Україна робить "все можливе, щоб кількість випадків корупції була мінімальною".

За словами Веніславського, ці цифри не мають вирішального значення для оборони України.

"Я переконаний, що стійкість і готовність українців захищати свою незалежність, суверенітет і свободу становить 95-99%", – сказав Веніславський BBC.

Він додав, що радикального збільшення кількості мобілізованих не планується.

Автор: 

кордон (1125) чоловіки (22) мобілізація (461)


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і не дивно коли головнокомандуючий мясник
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17.11.2023 15:33 Відповісти
На березі Тиси можна вже одразу відкривати рекрутинговий центр морської піхоти.
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17.11.2023 15:35 Відповісти

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