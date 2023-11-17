У Раді зареєстрували новий законопроєкт про віртуальні активи

У Верховній Раді зареєстрували альтернативний проєкт закону №10225-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що мета документу – створити ефективний ринок віртуальних активів в Україні та встановити правила оподаткування операцій з новим класом активів.

Зокрема, проєкт закону визначить правовий статус віртуальних активів, упровадить класифікацію цифрових активів та послуг у цій сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів Markets in Crypto Assets (МiСА).

Крім того, документ предбачає створення інноваційної зони, у якій упродовж трьох років можна буде працювати без попередньої авторизації. Також проєкт закону адаптує рекомендації FATF щодо фінансового моніторингу ринку віртуальних активів.

У Мінцифри наголошують, що законопроєкт створить всі умови для роботи та розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

Правила оподаткування, які передбачає документ:

5% на доходи фізичних осіб упродовж перших трьох років, за ставкою 9% упродовж наступних п’яти років, після 8 років застосовується загальна ставка податку 18%;

операції з віртуальними активами для юридичних осіб звільняються від ПДВ, крім службових токенів, якими будуть токенізовані товари та послуги;

18% на прибуток для провайдерів послуг;

з "Дія.City" можна обрати між 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал;

операції провайдерів послуг, пов’язаних з віртуальними активами звільняються від сплати ПДВ (за винтком консультаційних послуг).

Як повідомлялося, у серпні Верховна Рада ухвалила закони про віртуальні активи. Так, парламент врегулював використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.