Питання на 10 мільярдів: У Нацкомісії підрахували, хто виграє від підвищення цін на електроенергію для бізнесу

Додатковий дохід генеруючих компаній внаслідок останнього рішення Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про підвищення максимальних цін ("прайс-кепів") на ринку електроенергії може скласти 9,6 мільярда гривень.

Про це голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський розповів у інтерв'ю ЕП.

"Бізнес може заплатити в гіршому сценарії (за умови великого дефіциту потужності) додатково 9,6 мільярда гривень, але він отримає гарантію того, що безпека постачання буде посилена в рази. Тобто ми даємо стимул для залучення додаткових генеруючих потужностей, майбутнього інвестування в генеруючі потужності", – наголосив Ущаповський.

Він уточнив, що найбільше коштів внаслідок підвищення прайс-кепів можуть отримати державний "Енергоатом" та ДТЕК Ріната Ахметова.

"Точно розрахувати важко, але до 4 мільярдів гривень – "Енергоатом", до 2,4 мільярда – ДТЕК, 3,2 мільярда – інші учасники: "Укргідроенерго", "Центренерго", "Донбасенерго", ТЕЦ", – сказав Ущаповський.

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Як повідомлялося, 9 листопада НКРЕКП встановила нові максимальні граничні ціни електроенергії (price caps) на ринках "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР).

Нацкомісія погодилася розділити добу на чотири часові зони, в яких діятимуть окремі граничні ціни на РДН та ВДР:

для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 7:00) ціна становитиме 3000 грн/МВт-год;

для годин середнього навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00 ) – 5600 грн/МВт-год;

для годин підвищеного навантаження (з 8:00 до 11:00) – 6900 грн/МВт-год;

для годин максимального навантаження (з 17:00 до 23:00) – 7500грн/МВт-год.

За даними Telegram-каналу "Монополіст", підвищення граничних цін на ринку електроенергії – так званих прайс-кепів (price cap) призведе до значного зростання ціни електроенергії для юридичних осіб – підприємств, малого і середнього бізнесу, державних і комунальних установ, водоканалів тощо.

Як відомо, востаннє НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку цього року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75%. Це відразу ж призвело до зростання ціни електроенергії на третину.