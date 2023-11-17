Українські порти на Дунаї збільшили обробку вантажів за два роки у 6 разів

Вантажообіг морських портів Дунайського регіону за січень-жовтень 2023 року склав 27,6 млн тонн, що в 2,2 раза перевищує показник за аналогічний період 2022 року (12,6 млн тонн).

Про це голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин розповів на "Інфраструктурному дні" Європейської бізнес асоціації, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що за 10 місяців 2021 року вантажообіг у дунайських портах становив лише 4,4 млн тонн.

За словами Литвина, кількість оброблених суден у дунайських портах за 10 місяців цього року збільшилася на 54,3% – з 7,78 тис. до 12,01 тис., тоді як за 10 місяців 2021 року їх було лише 2,9 тис.

Очільник АМПУ уточнив, що з 40 млн тонн вантажів за 10 місяців цього та минулого років 18,3 млн тонн припало на зернові вантажі, 3,6 млн тонн – на руду, 3,2 млн тонн – на олію, 2,6 млн тонн – на нафтопродукти та 12,4 млн тонн – на інші вантажі.

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Як повідомлялося, у 2022 році перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі – до 8,6 млн тонн, Ренійського порту – впʼятеро, до 6,9 млн тонн, Усть-Дунайського – у 12,2 раза, до майже 800 тис. тонн.

Завдяки географічному положенню, близькості до великих портів Болгарії та Румунії і можливості руху суден вздовж Дунаю ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ.