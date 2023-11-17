У Карпатах запустили рекордну газову свердловину на виснаженому родовищі
АТ "Укргазвидобування" (входить до групи "Нафтогаз") запустило в роботу свердловину на виснаженому родовищі в Карпатах із добовим дебітом 200 тис. кубометрів газу.
Про це повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.
"Днями запустили в роботу свердловину на виснаженому, як вважалось, родовищі в Карпатах. "Виснажене" родовище побило 20-річний рекорд видобутку в усьому регіоні і дало понад 200 тис. кубометрів газу на добу", – зазначив він.
Чернишов наголосив, що поява свердловини не "щаслива випадковість", а результат злагодженої роботи, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень та сучасних технологій буріння.
Як повідомлялося, "Укргазвидобування" у 2023 році планує пробурити понад 90 свердловин, що вдвічі більше, ніж минулого року (42 свердловини).
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Чи ти свою дружину такожу прокат здаєш за гешефт ?
Дядько хотів розмаху з себе видати. Да щось не туди.
Google є у всіх, але дехто лінується ним користуватися та дозволяє їздити собі по вухах.
26.01.2021 . СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.
"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
Але вся правда в тому, що газові родовища виникають від процесу піднімання метану з глибин мантії. І він поступово накопичується в розломах чи якихось пустотах чи піщаниках. Чи у вигляді газогідратів піднімається з глибин. Ви повинні розуміти, що на глибині тиск зовсім не той з чим звикли мати справу, і там процеси в речовинах йдуть трохи по іншому. Тож так виходить, що ніколи газ в родовищі не вичерпується до кінця, а то навіть з часом поповнюється. Про що вже українська влада мовчала як риба. А московська завжди гавкала про те, що Україна тирить їх газ із отих природніх сховищ. Як я підозрюю, то частина проданого за кордон газу була вже не кацапська, а місцевого видобутку.
Багато я бачу з коментів до сих пір розповідають про органічне походження газу. Але у мене під рукою ( а старанні читачі можуть легко перевірити) навіть тридцять чи сорок років тому були популярні книги про Землю, її будову і там схематично показували і розповідали про процеси в корі, мантії і ядрі. Зараз знання про планету ще покращилися. Але світові медіа ніколи не говорять правду про газові запаси, про становище. І тому вважалося, що без москальні Європа замерзне. А коли виникла можливість добувати під Слов'янськом сланцевий газ, то москальня навіть війну почала, аби Україна їм хоч трохи не перебила монополію.
Як можна бачити на теперішній стан, Європа не замерзла, а газом Україна може бути забезпечена і своїм. Аби не війна і не захват Чорноморського шельфу.