У Карпатах запустили рекордну газову свердловину на виснаженому родовищі

АТ "Укргазвидобування" (входить до групи "Нафтогаз") запустило в роботу свердловину на виснаженому родовищі в Карпатах із добовим дебітом 200 тис. кубометрів газу.

Про це повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

"Днями запустили в роботу свердловину на виснаженому, як вважалось, родовищі в Карпатах. "Виснажене" родовище побило 20-річний рекорд видобутку в усьому регіоні і дало понад 200 тис. кубометрів газу на добу", – зазначив він.

Чернишов наголосив, що поява свердловини не "щаслива випадковість", а результат злагодженої роботи, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень та сучасних технологій буріння.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" у 2023 році планує пробурити понад 90 свердловин, що вдвічі більше, ніж минулого року (42 свердловини).