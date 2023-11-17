БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1088 відвідувачів онлайн
Новини
28 445 52

У Карпатах запустили рекордну газову свердловину на виснаженому родовищі

свердловина

АТ "Укргазвидобування" (входить до групи "Нафтогаз") запустило в роботу свердловину на виснаженому родовищі в Карпатах із добовим дебітом 200 тис. кубометрів газу.

Про це повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

"Днями запустили в роботу свердловину на виснаженому, як вважалось, родовищі в Карпатах. "Виснажене" родовище побило 20-річний рекорд видобутку в усьому регіоні і дало понад 200 тис. кубометрів газу на добу", – зазначив він.

Чернишов наголосив, що поява свердловини не "щаслива випадковість", а результат злагодженої роботи, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень та сучасних технологій буріння.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" у 2023 році планує пробурити понад 90 свердловин, що вдвічі більше, ніж минулого року (42 свердловини).

Автор: 

газ (7906) Нафтогаз (3303) свердловина (105) Укргазвидобування (931)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+20
залишилось віддати рижому крадуну ренату за дякую як великому інвестору
показати весь коментар
17.11.2023 15:04
+20
Мой дядя, заслуженный геофизик Украины (земля ему пухом) много лет назад говорил, что если бы Украина пользовалась технологиями запада, давно бы поставляла газ в Европу, а не покупала у рф.
показати весь коментар
17.11.2023 15:10
+14
Нам би свого газу з головою вистачило б ше на століття і без західних технологій - але гребаний совок викачав всі наші великі і доступні родовища природнього газу ( поки в Західному Сибіру не знайшли газ Україна була головним постачальником газу для совка - в нас видобували якшо не помиляюся під 100 лярдів кубів на рік ).
показати весь коментар
17.11.2023 15:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
залишилось віддати рижому крадуну ренату за дякую як великому інвестору
показати весь коментар
17.11.2023 15:04 Відповісти
Ти хочеш, щоби Єрмак і Зеленьський віддали своє якомусь ринату, чи бєнє коломиському?
Чи ти свою дружину такожу прокат здаєш за гешефт ?
показати весь коментар
17.11.2023 17:14 Відповісти
не фанат рєната, але треба бути поінформованим та не нести або що...рєнат - це металургія та вугілля. Газ - це тімошенко, порошенко, новінський (щось не чутно щоб його хтось чипав), бойко, злочесвький (на яхті в монако форсує зараз).
показати весь коментар
17.11.2023 17:34 Відповісти
У нього газове родовище биля щишакіа і там є свердловини з дебетом в мільйон на добу
показати весь коментар
17.11.2023 17:43 Відповісти
У Поршенка є газові свердловини !?. Мдааа. А можно по-подробніше???
показати весь коментар
17.11.2023 18:05 Відповісти
Не чекай, що він буде вибачатися за брехню, бо брехня - це його робота
показати весь коментар
17.11.2023 20:06 Відповісти
"Аркона Газ-Енергія порошенко" - гугл тобі в поміч))
показати весь коментар
18.11.2023 10:47 Відповісти
Гугл каже, що ця фірма давно вже не Порохова. І, а ну, пошукай, скільки газу видобув і продав Порох? Гугл тобі в поміч)))
показати весь коментар
18.11.2023 15:13 Відповісти
Газ це , в першу чергу саме Ахметов , половина скважин мільйонників саме в нього , потім Коломойський , Злочевський ,Аваков , Новінський . Порошенка в цьому бізнесі немає . Всі дані є в інтернеті
показати весь коментар
17.11.2023 18:39 Відповісти
Пам'ятаю, як за кілька місяців до виборів-2010 всі розповідали один одному, що всі скважини скупила клята Юлька. Це на тему дуже мудрого наріду, якому телевізор може внушити любу дурню
показати весь коментар
17.11.2023 20:10 Відповісти
Тампонаж провести на старих свердловинах і результати приємно здивують багатьох .
показати весь коментар
17.11.2023 15:06 Відповісти
А детальніше ?
показати весь коментар
17.11.2023 15:18 Відповісти
Ну то типу нагнітання у свердловину спеціальних тампонажних розчинів для повного освоєння ресурсу. Але ось теорія,що нафтогазові ресурси у свердловинах з часом поновлюються не підтверджена науковими дослідженнями.
показати весь коментар
17.11.2023 15:27 Відповісти
Не дуже зрозумів. їх консервували нахіба? бо викачані були мабуть же. А що ж тоді викачувати наново? Хм
показати весь коментар
17.11.2023 15:32 Відповісти
Ще роблять гідророзриви пласта, або вибухи під землею на глибинах, де залягають пласти з нафтою, або газом (3-5 км) і таким чином отримують доступ до "кишень" , до яких раніше доступу не було і звідти нічого не викачувалось. Це пояснення по - народному, "на пальцях". А взагалі існують спеціалізовані терміни і назви, але вони вам не потрібні ...
показати весь коментар
17.11.2023 15:56 Відповісти
Нє-нє...лучче на пальцях, бо...
показати весь коментар
17.11.2023 16:31 Відповісти
Який, в біса, тампонаж? Ви знаєте значення цього слова?
показати весь коментар
17.11.2023 16:25 Відповісти
Тампонаж це закриття як правило водних артезіанських свердловин бетоном. На газові ставлять зверху тумбу
показати весь коментар
17.11.2023 17:46 Відповісти
Ну що ж ви так відразу! Зіпсували "політ над гніздом зозулі"...
Дядько хотів розмаху з себе видати. Да щось не туди.
Google є у всіх, але дехто лінується ним користуватися та дозволяє їздити собі по вухах.
показати весь коментар
17.11.2023 17:55 Відповісти
Мой дядя, заслуженный геофизик Украины (земля ему пухом) много лет назад говорил, что если бы Украина пользовалась технологиями запада, давно бы поставляла газ в Европу, а не покупала у рф.
показати весь коментар
17.11.2023 15:10 Відповісти
А дядько вам про метан з льоду не розказував ( газогідрати )? Бо якби вклалися в видобуток метану з газогідратів то метан з кацапстану і інших експортерів не потрібен був би . А ше ліпше термояд - але літій для термояду смартфони понадкусували а електромобілі доїдять ( і це при тому шо є суперкондесатори як могли замінити акумулятори ).
показати весь коментар
17.11.2023 15:21 Відповісти
Україна має найбільші поклади літію у всій Европі,але їх не розробляють.
показати весь коментар
17.11.2023 15:29 Відповісти
Про метан - это не менее грустная история. Про литий я ничего не слышал (я врач и не сильно в таком разбираюсь, поэтому рассказы дяди понимал через слово). Но дядя всегда констатировал факт - желание и западные технологии путь к успеху.
показати весь коментар
17.11.2023 15:41 Відповісти
Нам би свого газу з головою вистачило б ше на століття і без західних технологій - але гребаний совок викачав всі наші великі і доступні родовища природнього газу ( поки в Західному Сибіру не знайшли газ Україна була головним постачальником газу для совка - в нас видобували якшо не помиляюся під 100 лярдів кубів на рік ).
показати весь коментар
17.11.2023 15:55 Відповісти
газ викачали б по любому. імперія в першу чергу намагається викачати природні ресурси з найбільш важливих для себе територій, особливо в лояльності яких вона не дуже впевнена. в карелії після війни тотально вирубались ліси, щоб коли навіть в малоймовірній перспективі вона повернулася б до суомі, то фінам дісталась би тотальна пустеля замість тайги. аналогічно з українським газом, - тотально пусті родовища були метою, бо післявоєнний опір УПА не плекав в совка довіру до всієї країни, навіть до індустріальних регіонів.
показати весь коментар
17.11.2023 18:57 Відповісти
Не 100, але від 60 до 70.
показати весь коментар
17.11.2023 20:30 Відповісти
Зараз якраз вистачає. Поки наші ждуни сидять в ЄС, населення отримує винятково наш газ за найнижчою ціною серед країн Європи.
показати весь коментар
18.11.2023 15:16 Відповісти
"Про метан - это не менее грустная история." - вибачайте природній газ в більшості своїй складається з метану , такшо ніякою додаткової історії тутка і не має.
показати весь коментар
17.11.2023 17:54 Відповісти
Я имел в виду, что метана в Украине более, чем достаточно и он повторно накапливается в старых месторождениях, но я отвечал на вопрос о метане из газогидратов. Есть множество исследований о газогидратах. Конечно, потенциал у Украины не столь высок, но он есть.
показати весь коментар
17.11.2023 18:03 Відповісти
Зрозуміло - а шодо повторного накопичення метану ( чи нафти ) в старих родовищах може воно так і є ( якшо теорія неорганічного походження вуглеводнів не є теорією а є реальним явищем ).
показати весь коментар
17.11.2023 18:19 Відповісти
Повторюсь, я врач - невролог. (первый за два поколения, остальные занимались нефте и газодобычей). Поэтому в теории диалог вести я не имею компетенции.
показати весь коментар
17.11.2023 19:32 Відповісти
А на Місяці кажуть е поклади ізотопа Гелій 3/4...( придатний в майбутньому для виготовлення чистої та та "безкінечної" енергії..., а також є розрахунки , що в "в астероїді діаметром 30 м самої лише платини міститься на суму близько 25-50 млрд доларів. Але ж там є ще нікель, кобальт, залізо та інші елементи."....- е куди "розвиватись...
показати весь коментар
17.11.2023 21:19 Відповісти
навіщо, ми самі вумні)
показати весь коментар
17.11.2023 15:22 Відповісти
Увы, но нет)))
показати весь коментар
17.11.2023 15:42 Відповісти
це була іронія,звичайно що ні,хоча і є обдаровані люди, але бачу ,що тільки на заході працюють соціальні ліфти,де талановиті люди мають біьше шансів на реалізацію та досягають вершин.
показати весь коментар
17.11.2023 20:57 Відповісти
Треба для початку там ППО покласти,а потім оголошувати((
показати весь коментар
17.11.2023 15:24 Відповісти
Ви з Закарпаття?
показати весь коментар
17.11.2023 17:16 Відповісти
Чекаєм фото агрохімії з місця розташування щоб попіаритися
показати весь коментар
17.11.2023 15:52 Відповісти
6 млн куб на місяць, з однієї скважини, це жир!
показати весь коментар
17.11.2023 15:53 Відповісти
"понад 200 тис. кубометрів газу на добу". У першу добу чи постійно?https://biz.censor.net/n3456195
показати весь коментар
17.11.2023 15:58 Відповісти
І фсе.
показати весь коментар
17.11.2023 16:18 Відповісти
Це середньоденний дебіт
показати весь коментар
17.11.2023 18:43 Відповісти
Хто там веде той облік скільки видобуто на добу, завжди малювали і продовжують малювати статистику по вказівках згори. Лише споживання для підневільних на жорсткому обліку
показати весь коментар
18.11.2023 15:45 Відповісти
А где те миллионы и сам газ что два президента Коболеву на открытия месторождений выдали?
показати весь коментар
17.11.2023 16:18 Відповісти
Дядя, ти дєбіл?)))
показати весь коментар
18.11.2023 15:18 Відповісти
Опохмелись или ты мне полтавскому жителю здесь прогундишь о повышении добычи газа?
показати весь коментар
18.11.2023 16:15 Відповісти
Розтягли по карманах. Тільки там не мільйони, а сотні мільярдів вершків від підняття тарифів. Скоро Жмигаль має оприлюднити результати аудиту Нафтогазу, якщо не збрехав, які якогось милого засекречені від суспільства. От тоді усі зможуть офуіти від правління так званої владной єліти України.
показати весь коментар
18.11.2023 15:52 Відповісти
Врізка в газогін Уренгой - Помары - Ужгород пройшла вдало.
показати весь коментар
17.11.2023 16:20 Відповісти
У нас начебто з понеділка вже капіталізм. Скільки витратили , скільки планується доходу , який прибуток ? І головне , яка собіватрість видобутого газу ? На цьому родовищі і в цілому по Нафтогазу ? Бо ціна в платіжках добре відома. І шо там з аудитом ?

26.01.2021 . СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.

"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
показати весь коментар
17.11.2023 16:49 Відповісти
Родовище в Карпатах свого часу (в 70 - ті роки) "відкоркувало" Івано-Франківське УБР (Управління бурових робіт) і Надвірнянське НГДУ(нафто-газо-добувне управління) під науковим керівництвом Івано-Франківського Інституту Нафти і Газу.. Але підняли кіпош румуни, боялися виснаження родовищ в р-ні Плоєшт. А в той час (доречі - теж Івано-Франківцями...)(були відкриті колосальні родовища в р-ні Ханти-Мансійська і Нижнє-Вартовська. Тому Брєжнєв наказав "закоркувати" наші карпатські родовища. Нічого там не "виснажено": виснажені мізки нашого керівництва (якщо такі там взагалі маються...)
показати весь коментар
17.11.2023 16:58 Відповісти
все простіше... "виснажена" вона була на бумазі, бо якесь падло її для себе зберігало до кращих часів....щоб забуритись приватною добичею через час. Впевнений що таких "виснажених" сведловин ще повно...
показати весь коментар
17.11.2023 17:30 Відповісти
коли ще було ПОЛІТІКО, де писали і шарій, і ляшко, і ще дехто з відомих, робив там дописи такий собі Юрко Бородатий. І от саме в нього я прочитав таку типу конспірологію, що насправді наші карпатські родовища газу не зовсім пусті, а просто зменшили настільки дебет, що стало не вигідно добувати. Але ті пустоти нікуди не ділись і стали їх використовувати як природні сховища закачуючи туди кацапський газ.
Але вся правда в тому, що газові родовища виникають від процесу піднімання метану з глибин мантії. І він поступово накопичується в розломах чи якихось пустотах чи піщаниках. Чи у вигляді газогідратів піднімається з глибин. Ви повинні розуміти, що на глибині тиск зовсім не той з чим звикли мати справу, і там процеси в речовинах йдуть трохи по іншому. Тож так виходить, що ніколи газ в родовищі не вичерпується до кінця, а то навіть з часом поповнюється. Про що вже українська влада мовчала як риба. А московська завжди гавкала про те, що Україна тирить їх газ із отих природніх сховищ. Як я підозрюю, то частина проданого за кордон газу була вже не кацапська, а місцевого видобутку.
Багато я бачу з коментів до сих пір розповідають про органічне походження газу. Але у мене під рукою ( а старанні читачі можуть легко перевірити) навіть тридцять чи сорок років тому були популярні книги про Землю, її будову і там схематично показували і розповідали про процеси в корі, мантії і ядрі. Зараз знання про планету ще покращилися. Але світові медіа ніколи не говорять правду про газові запаси, про становище. І тому вважалося, що без москальні Європа замерзне. А коли виникла можливість добувати під Слов'янськом сланцевий газ, то москальня навіть війну почала, аби Україна їм хоч трохи не перебила монополію.
Як можна бачити на теперішній стан, Європа не замерзла, а газом Україна може бути забезпечена і своїм. Аби не війна і не захват Чорноморського шельфу.
показати весь коментар
18.11.2023 15:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 