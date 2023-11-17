Правоохоронці у Києві упередили розтрату 2 мільйонів однією з компаній "Нафтогазу"

Аналітики столичного управління Бюро економічної безпеки упередили розтрату близько 2 млн грн державних коштів під час закупівлі насосів та компресорів однією з компаній "Нафтогазу".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що одна з держкомпаній з групи "Нафтогаз" оголосила. За результатами аналізу тендерної пропозиції правоохоронці встановили, що переможець торгів надав завідомо неправдиву інформацію. Зокрема щодо свого досвіду у постачанні обладнання аналогічного предмету закупівлі.

"На підставі виявлених ризиків, з метою упередження розтрати бюджетних коштів, аналітики направили лист та рекомендували замовнику відхилити тендерну пропозицію", – йдеться у повідомленні.

Так, службові особи держкомпанії, відповідно до рекомендації співробітників БЕБ переглянули умови і процедуру проведення закупівлі та відмінили її.