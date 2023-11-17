Нацбанк анулював ліцензії двом страховим компаніям через ризикову діяльність

Національний банк України (НБУ) анулював всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг страховим компаніям "СТ "Мегаполіст" та "СК "Таст-гарантія".

Такі рішення правління Нацбанку ухвалило 16 листопада, вони набули чинності від сьогоднішнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.

Там уточнили, що за результатами проведених у липні-вересні цього року інспекційних перевірок цих страхових компаній було виявлено факти, які вказують на проведення ними ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та інших кредиторів.

Зокрема, за результатами інспектування встановлено такі ознаки здійснення ризикової діяльності ТДВ "СТ "Мегаполіс":

формування страхових резервів у недостатньому розмірі більш як два рази упродовж календарного року більше ніж на 10 відсотків від їх достатнього розміру;

укладання нових договорів страхування за наявності простроченої кредиторської заборгованості за страховими виплатами, термін прострочення якої становить більше 30 календарних днів.

Своєю чергою перевірка "СК "Таст-гарантія" виявила такі ознаки ризикової діяльності:

порушення нормативів в обсязі, що перевищує 10 відсотків нормативного обсягу активів, упродовж 90 календарних днів з дати усунення попереднього порушення таких нормативів;

формування страхових резервів у недостатньому розмірі більш як два рази упродовж календарного року більше ніж на 10 відсотків від їх достатнього розміру;

укладання нових договорів страхування за наявності простроченої кредиторської заборгованості за страховими виплатами, термін прострочення якої становить більше 30 календарних днів.

"Виявлення фактів здійснення небанківською фінансовою установою ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої установи, є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензій", – нагадали у НБУ.

Після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами страхування, що зазначені у відкликаних ліцензіях. Відкликання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.