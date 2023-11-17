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Новини
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До путіна ніхто не їде: Російська програма "золотих віз" провалилася

путин,путін

Запущена у росії програма "золотих віз" змогла зацікавити лише 20 підприємців у всьому світі, а заявлений ними обсяг потенційних інвестицій виявився вдесятеро меншим прогнозів російської влади.

Про це заступник міністра економічного розвитку рф Дмитро Вольвач розповів місцевому виданню "Ізвєстія".

Вольвач уточнив, що програма запущена російською владою у 2023 році і жодної візи ще не видано.

За його словами, інвестори зі США, Китаю, Німеччини, Алжиру готові вкласти в російську економіку 1,2 млрд рублів, хоча офіційно російська влада планувала залучити через роздачу "золотих віз" 12 мільярдів рублів вже цього року, а згодом вони зростуть до 40 млрд рублів щорічно.

За словами Вольвача, всі заявники вказали у своїх зверненнях мінімально можливі суми, необхідні для отримання посвідки на проживання.

Законоп про спрощене отримання дозволу на проживання для іноземців в обмін на інвестиції уряд рф схвалив ще 2021 року, проте сама програма запрацювала з січня цього року.

Автор: 

віза (300) путін (1044) росія (14096)


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Топ коментарі
+7
Основой и один из немногих...
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17.11.2023 15:00
+6
«Полковніку нікто нє пішет»
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17.11.2023 14:37
+6
Посвідки на проживання? Вони он громадянство своє на окупованих територіях даром роздають і то не знають як всучити, бо ніхто добровільно не бере.
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17.11.2023 14:40
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17.11.2023 14:34 Відповісти
Основой и один из немногих...
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17.11.2023 15:00 Відповісти
Нда .. ... Геній в бізнесі виявився тупим як сибірський валянок - в питаннях світової історії і політики . Ще й - прихильником диктаторських режимів .
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17.11.2023 17:21 Відповісти
Він народився та вчився в школі для білих в ЮАР в часи апартеїду. Можливо тоді були закладені основи його світосприйняття, яке мʼяко кажучи досить дивне
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18.11.2023 00:14 Відповісти
Бггг. Он аутист, а не идиот. Не ври, товарищ...
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17.11.2023 18:32 Відповісти
«Полковніку нікто нє пішет»
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17.11.2023 14:37 Відповісти
Він - під - полковник
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17.11.2023 14:43 Відповісти
Посвідки на проживання? Вони он громадянство своє на окупованих територіях даром роздають і то не знають як всучити, бо ніхто добровільно не бере.
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17.11.2023 14:40 Відповісти
Вован! Треба людям доплачувати. Он як медведчуку, марченко і далі по списку.
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17.11.2023 14:45 Відповісти
людям скільки не доплачуй - на паРашу вони добровільно не поїдуть. саме люди.
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17.11.2023 14:56 Відповісти
Вован з святом!
Всесвітній день недоношених дітей: встановлений Європейським фондом допомоги новонародженим та партнерами у 2008 році, який відзначається щорічно 17 листопада.
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17.11.2023 14:59 Відповісти
Хай "Бабки путіна" знову кличуть Маска
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17.11.2023 15:11 Відповісти
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17.11.2023 15:28 Відповісти
Кремлівський елітний клуб "Галубая устріца"...
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17.11.2023 15:28 Відповісти
Нікому із світових лідерів , кремлівське одоробало і відвертий терорист,
не цікавий , бо всі бачать важко , психічно - хворого НЕлюда 😠
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17.11.2023 16:03 Відповісти
Ну..., - коли світ забув вже що таке сральник "три доски", а рашка ще тільки розбудовує, то це цікаво тільки рашці. Якщо Схід та Захід мріє про російську удавку на своїй шиї, і ще не побачив, як вона працює, то нехай вкладається: - дурень дурнем вчиться. АРХ М
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17.11.2023 16:29 Відповісти
Иёпь иво маму, а я ведь там проработал и прожил почти десять лет, промеж того пьяного быдла
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17.11.2023 16:34 Відповісти
дозволу на проживання для іноземців в обмін на інвестиції
Уявляю собі тих іноземців, що міняють гроші на право чалитись у ПаРаші. По ним вдома буцегарня певно плаче.
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17.11.2023 16:43 Відповісти
У ***** діє особиста програма "золоті (типу ) валізи"
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17.11.2023 16:48 Відповісти
Аж странно...
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17.11.2023 17:20 Відповісти

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