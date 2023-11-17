До путіна ніхто не їде: Російська програма "золотих віз" провалилася

Запущена у росії програма "золотих віз" змогла зацікавити лише 20 підприємців у всьому світі, а заявлений ними обсяг потенційних інвестицій виявився вдесятеро меншим прогнозів російської влади.

Про це заступник міністра економічного розвитку рф Дмитро Вольвач розповів місцевому виданню "Ізвєстія".

Вольвач уточнив, що програма запущена російською владою у 2023 році і жодної візи ще не видано.

За його словами, інвестори зі США, Китаю, Німеччини, Алжиру готові вкласти в російську економіку 1,2 млрд рублів, хоча офіційно російська влада планувала залучити через роздачу "золотих віз" 12 мільярдів рублів вже цього року, а згодом вони зростуть до 40 млрд рублів щорічно.

За словами Вольвача, всі заявники вказали у своїх зверненнях мінімально можливі суми, необхідні для отримання посвідки на проживання.

Законоп про спрощене отримання дозволу на проживання для іноземців в обмін на інвестиції уряд рф схвалив ще 2021 року, проте сама програма запрацювала з січня цього року.