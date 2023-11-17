Путін вперше з початку великої війни зібрав олігархів

Російський президент путін провів особисту зустріч з місцевими олігархами, під час якої обговорювалося підвищення податків.

Зустріч відбулася 15 листопада у резиденції "Ново-Огарьово", пише The Moscow Times із посиланням на "Вєдомості".

За даними видання, у заході взяли участь близько 80 осіб – більше, ніж зазвичай. Серед них також були російські високопосадовці. Також на зустріч приїхали колишні члени Російської спілки промисловців та підприємців, які залишили об'єднання після запровадження щодо них санкцій США.

Підприємці назвали "лякаючою" кількість великих компаній, які були націоналізовані за останні 1,5 роки. За словами одного з бізнесменів, усі розуміють контекст і нюанси кожного випадку, але така тенденція "не може не турбувати". Представники влади спробували розсіяти побоювання великого бізнесу щодо цього.

У свою чергу голова РСПП Олександр Шохін заявив Путіну про готовність бізнесу платити більш високі податки на прибуток в обмін на надання інвестиційних відрахувань та гарантії незмінності інших податків, мит, тарифів природних монополій тощо.

Також Шохін попросив врахувати при формуванні податкової політики крос-галузеві інвестиції та дозволити вкладати доходи від одних видів бізнесу у розвиток інших галузей. Пропозиція підприємців щодо податків "була почута", розповів виданню російський високопосадовець.

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Після закінчення зустрічі у підприємців не залишилося відчуття, що буде легко, але розмова завершилася оплесками, зазначив один із учасників.

Раніше про зміст зустрічі розповів речник президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, Путін обговорив з бізнесом кроки щодо "вдосконалення інвестиційної привабливості нашої економіки", а також створення умов для "завершення процесу переведення сюди компаній".

Пєсков говорив, що "переважна більшість" бізнесменів, які брали участь у зустрічі з Путіним, "так чи інакше стикалися з незаконним ставленням до себе за кордоном", тому з боку бізнесу головним питанням було переведення компаній у російську юрисдикцію.

Як повідомлялося, путін востаннє збирав російських олігархів на застріч у день початку повномасштабного вторгення рф в Україну – 24 лютого 2022 року. Наступного разу від публічно зустрічався з бізнесом на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців у березні 2023 року.