У Нацкомісії та Міненерго спростували підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 січня

Зростання цін на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року не буде.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Заява Нацкомісії стала відповіддю на появу в ЗМІ та Telegram-каналах повідомлень про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

Водночас у Нацкомісії наголосили, що "чітка позиція регулятора полягає в тому, що питання про підвищення тарифів для населення на електроенергію до кінця проходження опалювального періоду наразі не стоїть". А повідомлення преси назвали "вирваними з контексту".

Аналогічну заяву зробили у Міністерстві енергетики. "Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі не передбачається", – повідомили у відомстві. Водночас закликали журналістів бути пильними та не спотворювати інформацію, "особливо у таких важливих та чутливих для населення питаннях, як підвищення тарифів".

Зазначимо, що очільник НКРЕКП Костянтин Ущаповський в інтерв’ю ЕП наголосив, що до завершення опалювального сезону про підвищення тарифів "не може бути й мови".Водночас припустив, на скільки може зрости тариф на електроенергію після нього.

"Моя особиста думка, що до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів. Думаю, ми (після завершення ОЗП) будемо пропонувати якісь рішення, але вони будуть проходити всю процедуру: від громадських обговорень, де ми будемо вислуховувати всі сторони, до ухвалення остаточного рішення. Якщо робити наступний крок, то він повинен бути виваженим, максимум 15%. Це ми виходимо десь до 3 грн за кіловат-годину", – сказав Ущаповський.

Наразі тариф на електроенергію для населення в Україні становить 2,64 грн за кВт-год, а ринковий тариф, за словами Ущаповського, – це 5,5-5,8 грн.