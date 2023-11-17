Новий власник колишньої мережі АЗС Ахметова планує купити одразу двох конкурентів, – ЗМІ

Паливна мережа "Параллель" Олександра Дубініна планує придбати дві мережі заправок Motto і Prime.

Угоди можуть бути закриті у 2024 році, пише українська редакція Forbes із посиланням на джерела на ринку.

Власник однієї з паливних мереж розповів, що "Параллель" Олександра Дубініна може купити дві мережі – Motto і Prime.

Угоди поки на ранній стадії і мають бути закриті протягом 2024 року, підтвердив топменеджер однієї з паливних мереж.

При цьому "Параллель" поки не подавала запит на концентрацію в Антимонопольний комітет (АМКУ). Однак АМКУ досліджує можливу купівлю Motto власником мережі "Параллель" через повідомлення ЗМІ про можливе обʼєднання двох мереж.

Так, з 1 листопада "Параллель" домовилась з Мotto про постачання пального.

Одна заправка Motto в середньому може коштувати $300 000-400 000, а вся мережа – до ,

За оцінкою директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, мережа АЗС Motto може коштувати $30 млн, а Prime – до $3 млн.

Як повідомлялося, мережу АЗС "Параллель" у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях і Криму розбудувала компанія "СКМ" Ріната Ахметова. До війни мережа нараховувала 140 автозаправних станцій, але через окупацію Донбасу і Криму Росією втратила 80 АЗС. Наприкінці 2020 року "Параллель" купив Олександр Дубінін.

Внаслідок повномасштабного вторгнення "Параллель" втратила або зупинила роботу 36 АЗС. Нині "Параллель" – це 24 заправки у Дніпропетровській, Одеській, Київській і підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.

Якщо "Параллель" об’єднає заправки Motto і Prime, вона зросте уп’ятеро, до понад 100 АЗС і увійде до десятки найбільших паливних мереж України.