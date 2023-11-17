Банк розвитку Ради Європи вперше надав позику Україні на 100 мільйонів євро

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив кредит у розмірі 100 млн євро для Міністерства охорони здоров’я на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров’я, зруйнованої війною, та задоволення нагальних потреб.

Як повідомили в пресслужбі банку, це перша кредитна операція БРРЄ в Україні після приєднання Києва 15 червня 2023, передає Європейська правда.

Позика банку підтримає проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL), рамковий проєкт вартістю $500 млн, розроблений Світовим банком у співпраці з українською владою, який покликаний об’єднати партнерів з розвитку.

Світовий банк уже схвалив кредит у розмірі $100 млн та грант у розмірі $20 млн, щоб розпочати проєкт.

"Сьогоднішня подія знаменує собою важливу віху в нашій співпраці з Україною для відновлення країни. Наша перша позика для Міністерства охорони здоров’я спрямована на відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг, у тому числі у сфері психічного здоров’я, і є важливим кроком до стійкого відновлення для народу України", – сказав керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

Фінансування від БРРЄ дозволить Міністерству охорони здоров’я зміцнити первинну медичну допомогу, підтримуючи мобільні бригади, які надають основні медичні послуги в ренгіонах країни, які постраждали від війни, а також у віддалених районах.

Проєкт також фінансуватиме ремонт будівель лікарень і допоможе задовольнити нові нагальні потреби в галузі охорони здоров’я, зокрема, пов’язані з психічним здоров’ям.

У довгостроковій перспективі проєкт підвищить стійкість галузі охорони здоров’я України через цільові інвестиції в електронну систему охорону здоров’я та запровадження нових функцій для сталого та інноваційного надання медичних послуг.