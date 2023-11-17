Українські банки отримали рекордні прибутки: хто заробив найбільше

За дев’ять місяців 2023 року українські банки загалом отримали прибуток у 109,85 млрд грн, що в 1,4 раза більше, ніж за весь відносно мирний 2021 рік – 77,53 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що лише 10% банків, більшість з них – приватні – від початку року отримали збитки: їх загальна сума складає 155 млн грн.

Натомість топ-10 банків за прибутком не змінюється з початку року: туди входять усі державні банки, чотири з іноземним капіталом та один – з приватним. Наразі саме ця десятка фінустанов заробляє 87,5% від сумарного прибутку усіх банків в країні.

Державні банки

Незмінним лідером топ-10 залишається "Приватбанк": 43,4 млрд грн прибутку за три квартали. Це вже удвічі більше до відповідного періоду 2021. Натомість частка "Приватбанку" в загальному прибутку усіх банків впала до 39,5%. Разом державні "Приватбанк" та "Ощадбанк" за 9 місяців заробили трохи більше половини (52%) загального прибутку усіх українських банків.

Загалом частка заробітку державних банків збільшилась у третьому кварталі до 63,5%. Переважно, це сталось через те, що банк "Сенс" став державним.

Іноземні банки

За три квартали банки з іноземним капіталом отримали 26,9 млрд грн прибутку – в 1,6 раза більше, ніж у відповідний період 2021 року (16,7 млрд грн). Частка заробітків цієї групи в загальному прибутку усіх банків становила 24,5%.

Лідером залишається "Райффайзен банк" – за 9 місяців поточного року він заробив 6,14 млрд грн. Це майже чверть від сумарного прибутку іноземних банків. Також у топ-3 банків з іноземним капіталом потрапили "Укрсиббанк" – 5,66 млрд грн (21%) та ОТП банк – 4,75 млрд грн (17,5%).

Банки з приватним капіталом

Банки з приватним капіталом за дев’ять місяців 2023 року отримали 13,3 млрд грн прибутку – майже у 1,5 раза більше до відповідного періоду 2021 року. Частка цієї групи в загальному прибутку незначно зменшилась з весни та склала 12%.

Лідером групи, як і раніше, залишається ПУМБ, який заробив 5,68 млрд грн за три квартали поточного року. Це майже половина – 43% – від сумарного прибутку банків цієї групи. Разом з "Універсал банком", який за цей період заробив 2,86 млрд грн, вони отримали майже 2/3 від сумарного прибутку цієї групи банків.