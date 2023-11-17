У чергах на в’їзд в Україну стоїть 2400 вантажівок

Станом на ранок 17 листопада, на українсько-польському кордоні на виїзді з Польщі у напрямку трьох пунктів пропуску – "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене" – перебувають близько 2400 вантажних транспортних засобів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Інтерфакс-Україна.



"На жаль, блокування руху для вантажівок на трьох напрямках триває з 6 листопада. Станом на ранок, на території Польщі у напрямку виїзду з цієї країни в Україну перебувають близько 2 400 вантажних транспортних засобів. Найбільше – поблизу пункту пропуску "Ягодин" – 1 100 вантажівок", – сказав він.



За його словами, за годину учасники страйку пропускають по кілька транспортних засобів у всіх напрямках.



"Єдиний більш-менш інтенсивний рух ми відзначаємо на ПП "Краковець", коли вантажівки їдуть з України до Польщі", – уточнив Демченко.



Він додав, що загалом кількість транспортних засобів, які чекають на перетин кордону з Польщі до України, останніми днями тримається на рівні 2400-2500.



"Водночас перевізники обирають для себе й інші маршрути. Вже кілька днів ми спостерігаємо скупчення вантажівок і навпроти пункту пропуску "Шегині". Там перебувають близько 1100 вантажівок", – наголосив речник.

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Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.

В останніх переговорах, що відбулися в четвер у прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ", взяли участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також транспортного департаменту Єврокомісії.

"Ключовою вимогою протестувальників є повернення до дозвільної системи. Ця вимога не може бути виконана. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року", – заявили в Мінінфраструктури.