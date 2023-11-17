Апеляція ВАКС залишила екснардепа Микитася під домашнім арештом

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала рішення слідчого судді і залишила колишнього народного депутата Максима Микитася під домашнім арештом.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Минулого тижня ВАКС відправив Микитася під домашній арешт, хоча прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою застави у 134 млн грн.

Нагадаємо, екснардепа Максима Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало контракти з підконтрольними Микитасю компаніями на будівництво захищених складів зберігання ракет. Сума угод становила майже 3 млрд грн. Тодішній депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження – Міноборони могло сплатити як аванс лише 30% від річного обсягу робіт.

Тож нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу у розмірі 80% від вартості контракту.

Зрештою на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн.

Утім, будівництво так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.