До українського Альянсу оборонних індустрій приєдналися п’ять італійських компаній

До Альянсу оборонних індустрій, створеного з ініціативи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України, долучилися п’ять італійських компаній.

Про це повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

Зазначається, що 16 відбулася зустріч керівництва відомства з італійською делегацією на чолі з заступником міністра оборони Італії Люціано Портолано.

П’ять компаній, чиї представники брали участь у зустрічі, долучилися до Альянсу оборонних індустрій: Leonardo S.p.A., Fincantieri, Elettronica, Iveco Defense Vehicles та FAE Group S.p.A.

Наразі Альянс оборонних індустрій налічує 74 компанії з понад 20 країн світу, які висловили готовність сприяти розвитку українського ОПК.

Загалом співрозмовники обговорили співпрацю в різних секторах ОПК, що має суттєво посилити обороноздатність України. Як наголосили у повідомленні, промислові та технологічні лідери в оборонній і безпековій галузях Італії запропонували свої проєкти для реалізації.

Також ішлося про кооперацію італійських та українських виробників продукції військового призначення.

Серед іншого, італійські компанії висловили зацікавленість у співробітництві в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.

Що стосується останнього, то уряд Італії виділяє окремі кошти, частина яких буде спрямована на розвиток військових інновацій саме в Україні. Окрім цього, до розвитку наших технологій буде залучено італійські наукові інституції.